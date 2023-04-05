День ангела Олексія 2023: найкращі картинки-привітання для іменинників

5 квітня свої іменини відзначають чоловіки й хлопці з іменем Олексій. Обирайте найкраще привітання в картинках для рідних та близьких іменинників.

Ім'я Олексій походить від давньогрецького слова "алексіо" або "алексіос", що означає захищати, оберігати, запобігати, повідомляє 24 Канал. За часів Київської Русі це ім'я було дуже популярне.

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Вважається, що ті чоловіки й хлопці, які мають ім'я Олексій, самостійні та позитивні. Вони стійкі та з розумінням ставляться до викликів долі.

Картинки-привітання з Днем ангела Олексія



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото Canva



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото з відкритих джерел



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото facedobra.com



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото 1+1



Привітання з Днем ангела Олексія / Фото ТСН