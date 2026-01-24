24 Канал підготував привітання у віршах і прозі з Днем ангела Оксани. Збережіть їх, щоб надіслати своїм друзям і близьким з нагоди іменин.
Хай Оксану нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе, що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
З днем ангела, Оксано, вітаю,
Здоров'я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
***
Рано-вранці, до схід сонця
Ангел стукнув у віконце
І сказав мені новину,
Що в Оксани іменини!
Бажаю тобі зоряних ночей,
Справжньої радості повних очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось, лиш одного!
День ангела Оксани / Колаж LifeStyle 24
Оксано, від щирого серця вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі наснаги, мудрості та завзятості. Йди по життю з вірою в себе та прагненням до перемоги. Нехай твоє життя буде сповнене коханням та щасливими моментами. З іменинами!
***
Вітаю, Оксано, з Днем ангела! Бажаю бути оптимістом, адже твій ангел-охоронець обов'язково захистить тебе від усіх негараздів. Бажаю вірити в себе, прагнути до кращого і завжди досягати бажаного. Оксано, нехай кожен світанок приносить з собою енергію і натхнення. Нехай кожен захід обіцяє виконати мрію. Успіхів тобі й всіх благ!
***
З Днем ангела, Оксано! Нехай твоє серце завжди буде наповнене любов'ю, а твоя душа – світлом. Бажаю, щоб твій життєвий шлях був таким же яскравим, як твоя посмішка. Нехай ангел-охоронець завжди супроводжує тебе, охороняючи від будь-яких негараздів. Залишайся такою ж сильною, натхненною і ніжною!
***
Вітаю з Днем Ангела! У цей день, коли ангели радіють на небесах, бажаю тобі відчувати гармонію та щастя у житті. Нехай твоя душа буде як відкрита книга, де кожна сторінка наповнена важливими відкриттями і мудрістю. Нехай кожен твій крок буде кроком до самопізнання, а щастя буде твоїм надійним провідником.
