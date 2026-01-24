24 Канал підготував привітання у віршах і прозі з Днем ангела Оксани. Збережіть їх, щоб надіслати своїм друзям і близьким з нагоди іменин.

Хай Оксану нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

З днем ангела, Оксано, вітаю,

Здоров'я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

***

Рано-вранці, до схід сонця

Ангел стукнув у віконце

І сказав мені новину,

Що в Оксани іменини!

Бажаю тобі зоряних ночей,

Справжньої радості повних очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось, лиш одного!



День ангела Оксани / Колаж LifeStyle 24

Оксано, від щирого серця вітаю з Днем ангела. Бажаю тобі наснаги, мудрості та завзятості. Йди по життю з вірою в себе та прагненням до перемоги. Нехай твоє життя буде сповнене коханням та щасливими моментами. З іменинами!

***

Вітаю, Оксано, з Днем ангела! Бажаю бути оптимістом, адже твій ангел-охоронець обов'язково захистить тебе від усіх негараздів. Бажаю вірити в себе, прагнути до кращого і завжди досягати бажаного. Оксано, нехай кожен світанок приносить з собою енергію і натхнення. Нехай кожен захід обіцяє виконати мрію. Успіхів тобі й всіх благ!

***

З Днем ангела, Оксано! Нехай твоє серце завжди буде наповнене любов'ю, а твоя душа – світлом. Бажаю, щоб твій життєвий шлях був таким же яскравим, як твоя посмішка. Нехай ангел-охоронець завжди супроводжує тебе, охороняючи від будь-яких негараздів. Залишайся такою ж сильною, натхненною і ніжною!

***

Вітаю з Днем Ангела! У цей день, коли ангели радіють на небесах, бажаю тобі відчувати гармонію та щастя у житті. Нехай твоя душа буде як відкрита книга, де кожна сторінка наповнена важливими відкриттями і мудрістю. Нехай кожен твій крок буде кроком до самопізнання, а щастя буде твоїм надійним провідником.

Для написання матеріалу використані джерела: Гумореска і Побажайко