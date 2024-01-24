Сьогодні – День ангела Оксани: добірка найкрасивіших привітань у картинках
Сьогодні відзначається День ангела Оксани. Це ім'я означає "чужинка", "мандрівниця", "світла" або "гостинна". Воно є одним із найпопулярніших в Україні.
24 Канал щиро вітає всіх Оксан з іменинами. Бажаємо завжди вірити у краще та ніколи не втрачати позитив. Адже пам'ятайте, що добро перемагає зло навіть у найтемніші часи. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від всіх негараздів.
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З нагоди свята ми зробили добірку привітань у картинках. Зберігайте чудові листівки та надсилайте їх усім рідним, знайомим, друзям і колегам. Нехай теплі слова сьогодні зігріють душі прекрасних іменинниць.
День ангела Оксани: привітання у картинках