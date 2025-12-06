Ім'я Микола виникло у Стародавній Греції. Воно означає "переможець народів". Такі чоловіки мають гострий розум, тому легко розв'язують навіть найскладніші проблеми. Власники цього імені відзначаються гарним почуттям гумору, через що гуртують навколо себе людей. Миколи ніколи не відмовлять у допомозі найближчим і найріднішим, пише 24 Канал з посиланням на сайт Як звати.

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Миколи. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

День ангела Миколи 2025: як привітати у картинках і листівках?

Привітання з Днем ангела Миколи 2025 / Колаж LifeStyle24

До речі, сьогодні, 6 грудня, в Україні святкують День святого Миколая. З цієї нагоди ми підготували щирі привітання у картинках, прозі й віршах.

