З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Миколи у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 4 грудня іменини.

День ангела Миколи 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

З Днем ангела, Миколо! Нехай повз вас не минає удача, щастя залишає глибокий слід, кохання не згорає, а всі найзаповітніші мрії та бажання здійснюються якнайшвидше і якнайчастіше. Удачі, добра і миру!

Вітаю тебе з Днем ангела, Миколо! З щирого серця бажаю тобі щирих усмішок, хороших людей в оточенні та блискучих досягнень! Нехай твої очі завжди горять щастям і радістю! Заряджай інших своїм життєлюбством і позитивом, адже ти така відкрита, весела і добра людина! Нехай все в твоєму житті складається так, як ти забажаєш!

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

З іменинами, Миколо!

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Нехай Колі помагає

Ангел-покровитель!

З Днем ангела тебе, бажаю тобі ніколи не здаватися! Нехай твій ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз!

З Днем ангела, Миколо! Нехай повз тебе не минає удача, щастя залишає глибокий слід, кохання не згорає, а всі найзаповітніші мрії та бажання здійснюються якнайшвидше і якнайчастіше. Удачі, добра і миру!

Хай ангел вбереже і захистить,

Крильми прикриє, мов мале дитя,

І найщасливішу, неповторну мить

Розтягне довжиною у життя!

З Днем ангела, Колю!

Вітаєм Миколу нині щиро!

Бажаєм добра і, звичайно, ще миру!

Світанків сонячних, привітних,

А днів прекрасних, теплих, світлих.

Ночей спокійних, не тривожних,

А щастя стільки, скільки хочеш!

Здоров'я вдосталь і без ліку,

Кохання щирого довіку!

