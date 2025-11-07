Собор означає з'єднання всіх святих ангелів, яких очолює Михаїл, який також є вождь небесних сил, повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України. Святий Михайло є найголовнішим архангелом, який бореться зі злом.
Традиції святкування Михаїла
Михайлів день святкують за тиждень до початку Різдвяного посту. Наші предки вірували, що чим більше гостей буде вдома у цей день, тим заможнішим буде наступний рік.
До столу заведено подавати холодець з яловичини чи свинини, а першими за стіл мають сідати чоловіки. Щоб діти у наступному році були щасливими й здоровими, треба давати їм в цей день мед і фрукти.
Гостям, які приходять привітати іменинників, готували чай з семи страв. До чаю пекли пироги – в одному з яких запікали монетку. Якщо шматочок з монетою попадеться самотній дівчині – у наступному році вийде заміж. Одруженій жінці – слід було в наступному році чекати на дитину. Самотньому юнаку монета пророкувала удачу, а одруженому чоловіку – багатство.
7 листопада – Михайлів день
Народні прикмети на Михайлів день
- Якщо цього дня випаде мокрий сніг, то майбутній урожай буде хорошим.
- Якщо цілий день буде густий туман, то така погода протримається до зимового Миколая.
- Якщо на Михайла падає дощ, то весна буде сухою.
- Вранці іній – на великі сніги.
- Якщо Михайлів день похмурий, а на деревах іній – це до хорошого врожаю.
- Ясна ніч на Михайла пророкує сніжну й красну весну.