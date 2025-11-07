Собор означає з'єднання всіх святих ангелів, яких очолює Михаїл, який також є вождь небесних сил, повідомляє 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної Церкви України. Святий Михайло є найголовнішим архангелом, який бореться зі злом.

Традиції святкування Михаїла

Михайлів день святкують за тиждень до початку Різдвяного посту. Наші предки вірували, що чим більше гостей буде вдома у цей день, тим заможнішим буде наступний рік.

До столу заведено подавати холодець з яловичини чи свинини, а першими за стіл мають сідати чоловіки. Щоб діти у наступному році були щасливими й здоровими, треба давати їм в цей день мед і фрукти.

Гостям, які приходять привітати іменинників, готували чай з семи страв. До чаю пекли пироги – в одному з яких запікали монетку. Якщо шматочок з монетою попадеться самотній дівчині – у наступному році вийде заміж. Одруженій жінці – слід було в наступному році чекати на дитину. Самотньому юнаку монета пророкувала удачу, а одруженому чоловіку – багатство.



7 листопада – Михайлів день

Народні прикмети на Михайлів день