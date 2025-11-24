На теплі слова заслуговує кожна, тож подаруйте гарний настрій власницям цього імені. 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Катерини у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.
Цікаво З Днем ангела Катерини 2025: найкрасивіші привітання у картинках і листівках
Привітання з Днем ангела Катерини у прозі, віршах і картинках
Вітаю вас із Днем святої Катерини. Вам випала честь носити таке ж красиве ім'я. Тож нехай свята Катерина буде вашою покровителькою і береже вас від бід. Бажаю міцного здоров'я і нехай здійснюються мрії.
***
Вітаю тебе з Днем ангела! Хочу тобі побажати перспективи, надійності, стабільності, духовності та щирості. Нехай щастя крокує поряд і завжди тримає свою руку на пульсі, фортуна нехай завжди підставляє своє плече, а кохання ніколи не зрадить!
Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Сьогодні Катерини,
Бажаю людськoї пoшани.
Здорoв'я міцногo,
Кoхання палкoго.
Щоб дoля твoя,
Мов казка була.
Щoб серце співало,
Всяке лихo миналo.
Щоб ангел охорoняв,
Твoю душу і тілo.
А Гoсподь щoб тобі пoсилав,
Усе те, чoго ти прoсила.
***
Гарної такої днини,
Іменини в Катерини.
Прийми ти від мене вітання,
Хай збудуться твої бажання.
У житті бажаю радіти,
І ніколи тобі не хворіти.
Хай доля привітно дивує,
Любов і щастя дарує.
Бажаю друзів вірних тобі,
Щоб допомогли у біді.
Хай твій ангел тебе оберігає,
Всяке лихо що йде відганяє.
***
Вітаю тебе, Катю, з Днем ангела. Нехай батьки завжди тебе підтримують, діти – завжди тебе тішать, а чоловік – завжди оточує тебе любов'ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!
***
Дорога Катерино! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів і даруючи силу й наснагу. Бажаю, щоб кожен день був сповнений радості, тепла та гармонії. Нехай всі твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які щиро люблять і підтримують тебе. Залишайся такою ж щирою, мудрою та прекрасною!
***
Катю, Катю, Катерино!
Ти у нас немов картина.
Гарно вбрана і вродлива
Друзям й родичам на диво
Твої очі – синє небо,
Усі закохані у тебе.
Ми милуємось тобою,
Катю, будь завжди такою!
***
З Днем ангела, Катрусю, вітаю,
Здоров'я міцного бажаю,
Хай здійсняться мрії,
Усі сподівання і надії.
Місяць і зіроньки ясні,
Хай світять тобі уночі.
А в день хай сонечко сяє,
І своїм теплом зігріває.
Хай ангел тебе оберігає,
І завжди на допомогу поспішає.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.