На теплі слова заслуговує кожна, тож подаруйте гарний настрій власницям цього імені. 24 Канал підготував щирі привітання з Днем ангела Катерини у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

Цікаво З Днем ангела Катерини 2025: найкрасивіші привітання у картинках і листівках

Привітання з Днем ангела Катерини у прозі, віршах і картинках

Вітаю вас із Днем святої Катерини. Вам випала честь носити таке ж красиве ім'я. Тож нехай свята Катерина буде вашою покровителькою і береже вас від бід. Бажаю міцного здоров'я і нехай здійснюються мрії.

Вітаю тебе з Днем ангела! Хочу тобі побажати перспективи, надійності, стабільності, духовності та щирості. Нехай щастя крокує поряд і завжди тримає свою руку на пульсі, фортуна нехай завжди підставляє своє плече, а кохання ніколи не зрадить!

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Сьогодні Катерини,

Бажаю людськoї пoшани.

Здорoв'я міцногo,

Кoхання палкoго.

Щоб дoля твoя,

Мов казка була.

Щoб серце співало,

Всяке лихo миналo.

Щоб ангел охорoняв,

Твoю душу і тілo.

А Гoсподь щoб тобі пoсилав,

Усе те, чoго ти прoсила.

Гарної такої днини,

Іменини в Катерини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

У житті бажаю радіти,

І ніколи тобі не хворіти.

Хай доля привітно дивує,

Любов і щастя дарує.

Бажаю друзів вірних тобі,

Щоб допомогли у біді.

Хай твій ангел тебе оберігає,

Всяке лихо що йде відганяє.

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Вітаю тебе, Катю, з Днем ангела. Нехай батьки завжди тебе підтримують, діти – завжди тебе тішать, а чоловік – завжди оточує тебе любов'ю і турботою. Одним словом, простого тобі жіночого щастя!

Дорога Катерино! Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, оберігаючи від усіх негараздів і даруючи силу й наснагу. Бажаю, щоб кожен день був сповнений радості, тепла та гармонії. Нехай всі твої мрії здійснюються, а поруч завжди будуть люди, які щиро люблять і підтримують тебе. Залишайся такою ж щирою, мудрою та прекрасною!

Привітання з Днем ангела Катерини 2025 / Колаж LifeStyle24

Катю, Катю, Катерино!

Ти у нас немов картина.

Гарно вбрана і вродлива

Друзям й родичам на диво

Твої очі – синє небо,

Усі закохані у тебе.

Ми милуємось тобою,

Катю, будь завжди такою!

З Днем ангела, Катрусю, вітаю,

Здоров'я міцного бажаю,

Хай здійсняться мрії,

Усі сподівання і надії.

Місяць і зіроньки ясні,

Хай світять тобі уночі.

А в день хай сонечко сяє,

І своїм теплом зігріває.

Хай ангел тебе оберігає,

І завжди на допомогу поспішає.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.