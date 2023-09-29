День ангела Людмили 2023: найкращі картинки-привітання для іменинниць
29 вересня 2023, 07:15Читать новость на русском
Сьогодні дівчата та жінки з іменем Людмила святкують День ангела. Представниці цього імені мають запальний характер, вони енергійні і легко знаходять спільну мову з іншими людьми.
Ім'я Людмила походить зі старослов'янської. Це двоосновне ім'я, що означає "мила людям". Цікаво, що у Болгарії використовують чоловічу форму цього імені – Людмил.
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Також День ангела Людмили святкували цьогоріч 8 липня. 24 Канал зібрав найкращі картинки-привітання зі святом.
Картинки-привітання з Днем ангела Людмили
День ангела Людмили / Фото uanews
День ангела Людмили / Фото "Доброта"
День ангела Людмили / Фото ТСН
День ангела Людмили / Фото "Твій світ"
День ангела Людмили / Фото "Люкс ФМ"