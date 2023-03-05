День ангела Лева святкують 12 разів на рік. А саме – 12 січня, 2 лютого, 3, 5 та 14 березня, 31 травня, 14 липня, 31 серпня, 24 вересня, 24 жовтня, 25 листопада та 20 грудня. З нагоди свята 24 Канал підготував підбірку привітань з Днем ангела Лева для ваших найрідніших людей.

Читайте також Пострадянське минуле та опитування в Дії: чи буде 8 березня вихідним днем

Гарні картинки-привітання з Днем ангела Лева

Загалом відомо, що ім'я походить від латинської або давньогрецької мови та утворилося від назви тварини. Оскільки ще в давнину особливо ставилися до левів, які вважалися "царями звірів" Тому сміливих та амбітних чоловіків почали називати Левами.



Картинки-привітання з Днем ангела Лева / Фото Pinterest



Гарні картинки для привітання Левів з іменинами / Фото Pinterest



Картинки-привітання з Днем ангела Лева 2023 / Фото Pinterest



З Днем ангела Лева: неймовірні картинки привітання / Фото Pinterest



Привітання з Днем ангела для Левів у картинках / Фото Pinterest