Привітання з Днем ангела Лариси 2023: теплі слова у віршах та прозі

Власниці імені Лариса святкують іменини 8 квітня. Покровителькою імені є свята Лариса Готфська, яка жила у Криму. Дивіться найкращі привітання для іменинниць у віршах і прозі.

Ім'я Лариса походить з грецької мови та означає "солодка" або "приємна", повідомляє 24 Канал. Власниці цього імені можуть похвалитися сміливістю, впевненістю у собі та незалежністю.

До теми День ангела Лариси 2023: чарівні картинки-привітання для іменинниць

Привітання з Днем ангела Лариси у віршах

Іменини – добре, світле свято.

Привітати двох вас поспішаю:

Ангелу – роботи небагато,

А тобі, я щастя побажаю.

Так сказати хочеться багато:

Світлих днів тобі, йому — тепла.

Хай твій друг надійний і крилатий

Завжди захища тебе від зла.

Ангелу — терпіння, сил, натхнення.

А тобі, Лариса, довгих літ!

Хай Господь, своїм благословенням

Щасливішим зробить цілий світ.

***

В День Ангела Лариси,

бажаю я любові та від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

У день ангела Лариси,

Ми бажаємо повні сани:

Злетів, успіхів, натхнення,

Божого благословення!

Ще родинного тепла,

Ангел, щоб беріг від зла,

Щоби все в житті вдавалось,

Гарно щоби святкувалось!

***

Святкує Ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаємо нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем — Лариса.

Хай Ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

Лариса, найкраща на Землі,

Хай Дарує Ангел гарну долю!

Обминають хай тебе жалі.

А душа наповниться любов’ю.

Радості, тепла, щасливих літ,

Захисту Господнього, святого.

Добрим буде хай для тебе світ,

Якнайкращого усього!



День ангела Лариси 2023 / Фото Unsplash

Привітання з Днем ангела Лариси у прозі

Сьогодні, в день твоїх іменин, Ларисо, хочеться побажати тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов'ю і успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом.

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Ларисо, вітаю тебе з днем ​​твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята.

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Ларисо, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець Ніколи не відступає від вас і дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.

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Лариса, вітаю з днем ​​ангела! Бажаю прекрасного життя, і нехай на кожному повороті завжди зустрічаються чудові люди. Бажаю міцного здоров’я і масу приводів для радості! Нехай кожен ранок починається з посмішки, а кожен день буде щасливим і сонячним.

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У цей день у неба просимо одного – нехай благословить вас на нові подвиги. Зміцнить ваші ноги на життєвому шляху, дасть силу духу, розуміння для розв'язання всіх проблем. Щастя вам, Ларисо, добра, удачі!