Ім'я Лариса походить з грецької мови та означає "солодка" або "приємна", повідомляє 24 Канал. Власниці цього імені можуть похвалитися сміливістю, впевненістю у собі та незалежністю.
До теми День ангела Лариси 2023: чарівні картинки-привітання для іменинниць
Привітання з Днем ангела Лариси у віршах
Іменини – добре, світле свято.
Привітати двох вас поспішаю:
Ангелу – роботи небагато,
А тобі, я щастя побажаю.
Так сказати хочеться багато:
Світлих днів тобі, йому — тепла.
Хай твій друг надійний і крилатий
Завжди захища тебе від зла.
Ангелу — терпіння, сил, натхнення.
А тобі, Лариса, довгих літ!
Хай Господь, своїм благословенням
Щасливішим зробить цілий світ.
***
В День Ангела Лариси,
бажаю я любові та від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
У день ангела Лариси,
Ми бажаємо повні сани:
Злетів, успіхів, натхнення,
Божого благословення!
Ще родинного тепла,
Ангел, щоб беріг від зла,
Щоби все в житті вдавалось,
Гарно щоби святкувалось!
***
Святкує Ангел, там поміж зірок
Свої чудові, добрі іменини.
А ми вітаємо нині всіх жінок
З прекрасним, гарним іменем — Лариса.
Хай Ангел захищає від тривог
Від лиха і біди оберігає.
Хай щастя шле всемилостивий Бог,
І завжди у житті допомагає!
***
Лариса, найкраща на Землі,
Хай Дарує Ангел гарну долю!
Обминають хай тебе жалі.
А душа наповниться любов’ю.
Радості, тепла, щасливих літ,
Захисту Господнього, святого.
Добрим буде хай для тебе світ,
Якнайкращого усього!
День ангела Лариси 2023 / Фото Unsplash
Привітання з Днем ангела Лариси у прозі
Сьогодні, в день твоїх іменин, Ларисо, хочеться побажати тобі, щоб життя виправдало всі твої надії! Нехай твої дні будуть сповнені світлими миттєвостями, любов'ю і успіхами, а печаль і тривога не ступають на твій поріг! Від щирого серця вітаємо тебе зі святом.
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Ларисо, вітаю тебе з днем твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята.
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Ларисо, прийміть щирі вітання з Днем Ангела. Нехай Ангел Охоронець Ніколи не відступає від вас і дарує відкритість та красу вашій душі, мудрість та терпіння – серцю, щирість та чистоту вашій вірі.
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Лариса, вітаю з днем ангела! Бажаю прекрасного життя, і нехай на кожному повороті завжди зустрічаються чудові люди. Бажаю міцного здоров’я і масу приводів для радості! Нехай кожен ранок починається з посмішки, а кожен день буде щасливим і сонячним.
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У цей день у неба просимо одного – нехай благословить вас на нові подвиги. Зміцнить ваші ноги на життєвому шляху, дасть силу духу, розуміння для розв'язання всіх проблем. Щастя вам, Ларисо, добра, удачі!