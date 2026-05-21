Наша редакція підготувала теплі привітання з Днем ангела Костянтина у картинках, прозі й віршах. Присвятіть свій час чоловікам, які святкують іменини сьогодні.

День ангела Костянтина 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Костянтине, з іменинами!

Здоров'я, щоб ваше, як кремінь було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб успіх завжди був на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч із вами ваш ангел летить

Й береже вас від бід повсюди,

Нехай вам радість несе кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Твоє ім'я Костянтин – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Костя, живеться

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Привітання з Днем ангела / Колаж 24 Каналу

***

Вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.

***

Костянтине, прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, удачі й радості, а всі твої плани здійснюються легко й з натхненням. Міцного здоров'я, сили й гарного настрою!

***

Дорогий Костянтине, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій шлях завжди був світлим, а серце наповнювалося теплом і гармонією. Нехай поруч будуть надійні друзі, а доля дарує багато приємних несподіванок!

Привітання з Днем ангела / Колаж 24 Каналу

***

Бажаю тобі, Костянтине, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.