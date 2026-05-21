Наша редакція підготувала теплі привітання з Днем ангела Костянтина у картинках, прозі й віршах. Присвятіть свій час чоловікам, які святкують іменини сьогодні.
День ангела Костянтина 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Костянтине, з іменинами!
Здоров'я, щоб ваше, як кремінь було,
І щастя сімейне його берегло,
Щоб успіх завжди був на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із вами ваш ангел летить
Й береже вас від бід повсюди,
Нехай вам радість несе кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Твоє ім'я Костянтин – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Костя, живеться
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Привітання з Днем ангела / Колаж 24 Каналу
***
Вітаємо з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець буде поруч тебе у хвилини радості й смутку, кохання і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти радітимеш він разом з тобою радітиме.
***
Костянтине, прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, удачі й радості, а всі твої плани здійснюються легко й з натхненням. Міцного здоров'я, сили й гарного настрою!
***
Дорогий Костянтине, з Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій шлях завжди був світлим, а серце наповнювалося теплом і гармонією. Нехай поруч будуть надійні друзі, а доля дарує багато приємних несподіванок!
***
Бажаю тобі, Костянтине, стрімко йти до своєї мети, з легкістю долаючи перепони долі, тримаючи за руку вірну супутницю, і озиратися назад, тільки для того, щоб побачити ангела-охоронця, який невідступно слідує за тобою і твоїми близькими по життєвому шляху.
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.