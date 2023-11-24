З Днем ангела Катерини: підбірка милих привітань зі святом у картинках

24 листопада за новим церковним календарем відзначається День ангела Катерини. Сьогодні варто привітати всіх знайомих Катрусь зі святом.

Редакція 24 Каналу приєднується до всіх теплих слів. Бажаємо вам, Катерини, міцного здоров'я та Божої опіки. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає! З нагоди свята ми підготували добірку милих привітань у картинках, які ви можете надіслати найріднішим.

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День ангела Катерини: привітання у картинках

День ангела Катерини / Фото ХОЧУ.ua

День ангела Катерини / Фото "ТСН"

День ангела Катерини / Фото Pinterest

День ангела Катерини / Фото supersolnishco.net

День ангела Катерини / Фото maximum.fm