З Днем ангела Катерини: підбірка милих привітань зі святом у картинках
24 листопада 2023, 00:10Читать новость на русском
24 листопада за новим церковним календарем відзначається День ангела Катерини. Сьогодні варто привітати всіх знайомих Катрусь зі святом.
Редакція 24 Каналу приєднується до всіх теплих слів. Бажаємо вам, Катерини, міцного здоров'я та Божої опіки. Нехай ангел-охоронець завжди оберігає! З нагоди свята ми підготували добірку милих привітань у картинках, які ви можете надіслати найріднішим.
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День ангела Катерини: привітання у картинках