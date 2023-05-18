День ангела Ірини 2023: найкращі картинки-привітання та листівки зі святом

18 травня дівчата й жінки з іменем Ірина святкують іменини. Це ім'я походить від давньогрецької та означає "мир", "спокій". У святковий день привітайте рідних і близьких зі святом.

Святою заступницею іменинниць сьогодні є великомучениця Ірина Македонська. У це свято не забудьте привітати матусь, доньок і подруг з цим іменем. 24 Канал зібрав найкращі привітання у картинках та листівках.

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День ангела Ірини святкують не тільки 18 травня, а ще й: 12 січня, 16 січня, 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.

Картинки-привітання з Днем ангела Ірини



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "Радіо трек"



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "Радіо трек"



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото ТСН



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото з пінтересту



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "Золоті слова"