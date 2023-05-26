Привітання з Днем ангела Ірини: гарні картинки й листівки для іменинниць

День ангела Ірини святкують сьогодні, 26 травня. Це ім'я походить від імені Ейрена – так у Стародавній Греції називали богиню миру та спокою.

Ім'я Ірина перекладається з грецької як "мир" і "спокій", повідомляє 24 Канал. У цей день не забудьте привітати різних та близьких, що мають ім'я Ірина.

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День ангела Ірини святкують кілька разів у рік: 26 лютого, 7 березня, 29 квітня, 18 травня, 10, 17, 22 серпня, а також 1 жовтня.

Картинки-привітання з Днем ангела Ірини



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "ВолиньІнфо"



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "ВолиньІнфо"



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото "Рівне інфо"



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото v24.com.ua



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото korali.info



Привітання з Днем ангела Ірини / Фото Willbe.ua