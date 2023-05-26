Имя Ирина переводится с греческого как "мир" и "спокойствие", сообщает 24 Канал. В этот день не забудьте поздравить разных и близких, имеющих имя Ирина.
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День ангела Ирины празднуют несколько раз в год: 26 февраля, 7 марта, 29 апреля, 18 мая, 10, 17, 22 августа, а также 1 октября.
Картинки-поздравления с Днем ангела Ирины
Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "ВолиньИнфо"
Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "ВолиньИнфо"
Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото "Ривно инфо"
Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото v24.com.ua
Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото korali.info
Поздравление с Днем ангела Ирины / Фото Willbe.ua