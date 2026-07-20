Тож якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є Ілля, саме час подарувати йому трохи гарного настрою. Тим паче, що 24 Канал вже підготували добірку привітань, яке залишається лише обрати.
Привітання з Днем ангела Іллі своїми словами
- З Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди оберігав тебе від негараздів, додавав сил у складні моменти та допомагав знаходити світло навіть у найпохмуріші дні.
- Вітаю з Днем ангела! Нехай у серці завжди живуть спокій, віра й надія, поруч будуть щирі люди, а кожен новий день дарує приємні приводи для усмішки.
- Зі святом! Нехай ангел-охоронець завжди підтримує тебе, підказує правильний шлях і береже від усього, що може засмутити чи збити з дороги.
- Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб життя дарувало більше добрих новин, теплих зустрічей і щасливих митей, а небесний захисник завжди був поруч.
З Днем ангела Іллі вірші на українській мові
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Ілля, живеться,Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
Хай Іллі життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров'я і довгого віку.
***
З днем Ангела Іллю я вітаю,
Лантух радості бажаю.
Будь ти дужий і проворний,
По-козацькому моторний,
З хлібом щедрим на столі,
З добрим словом у душі!
Привітання з Днем ангела Іллі картинки
З Днем ангела Іллі привітання / Колаж 24 Каналу
Картинки з Днем ангела Іллі на українській мові / Колаж 24 Каналу
Вітання з Днем Іллі / Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Іллі картинки / Колаж 24 Каналу
Ну і ось ще одна добірка привітань з Днем ангела Іллі.