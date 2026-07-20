Тож якщо серед ваших рідних, друзів чи колег є Ілля, саме час подарувати йому трохи гарного настрою. Тим паче, що 24 Канал вже підготували добірку привітань, яке залишається лише обрати.

Привітання з Днем ангела Іллі своїми словами

З Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель завжди оберігав тебе від негараздів, додавав сил у складні моменти та допомагав знаходити світло навіть у найпохмуріші дні.

Вітаю з Днем ангела! Нехай у серці завжди живуть спокій, віра й надія, поруч будуть щирі люди, а кожен новий день дарує приємні приводи для усмішки.

Зі святом! Нехай ангел-охоронець завжди підтримує тебе, підказує правильний шлях і береже від усього, що може засмутити чи збити з дороги.

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб життя дарувало більше добрих новин, теплих зустрічей і щасливих митей, а небесний захисник завжди був поруч.

З Днем ангела Іллі вірші на українській мові

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Ілля, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

Хай Іллі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.

***

З днем Ангела Іллю я вітаю,

Лантух радості бажаю.

Будь ти дужий і проворний,

По-козацькому моторний,

З хлібом щедрим на столі,

З добрим словом у душі!

Привітання з Днем ангела Іллі картинки



З Днем ангела Іллі привітання / Колаж 24 Каналу





Картинки з Днем ангела Іллі на українській мові / Колаж 24 Каналу





Вітання з Днем Іллі / Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Іллі картинки / Колаж 24 Каналу



Ну і ось ще одна добірка привітань з Днем ангела Іллі.