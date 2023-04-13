Ім'я Анна прийшло до українців з давньогрецької та івриту, і означає "прихильність" або "добра воля", пише 24 Канал. У християн покровителькою усіх Анн вважають матір Діви Марії.
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Привітання з Днем ангела Анни у віршах
Я Тебе вітаю, мила Анна,
Бо Ангел Твій святкує іменини,
Від рідних я бажаю радості й тепла,
щоб доля ніжно цілувала щогодини,
Щаслива будь у колі друзів та родини!
А ще бажаю я Тобі любові і добра!
На многії і благії Твої літа!
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все – щоб була ти щаслива!
***
В день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай же Анні помагає,
Ангел покровитель!
***
Трохи норовлива, але мила, як дитя,
Анна наша — як примхлива хвиля,
Не даєш нам сумувати, ані дня!
З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,
що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,
А інколи приємно навіть помовчати…
І разом на вечірці в танці поскакати…
Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!
Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!
***
Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
щоб мрії здійснились Твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
Вітання з Днем ангела Анни / Фото Pixabay
Привітання з Днем ангела Анни у прозі
Вітаю тебе з днем Ангела, Анно! Бажаю, аби посмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч.
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Ганно, в День Анни прийміть наші найщиріші привітання та побажання миру, добра, достатку і злагоди. Бажаємо Вам професійного зростання і особистого щастя! І миру нашій Україні!
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У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе, Анно, але піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай – ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.
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Анна, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів!
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Анна, вітаємо з іменинами від щирого серця! Багато різних побажань Ми сказати тобі поспішаємо. Нехай тебе супроводжують щастя, радість і успіх, нехай любов не залишає, будь по життю краще за всіх, а янгол-охоронець тебе допомагає у всіх справах!