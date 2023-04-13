Ім'я Анна прийшло до українців з давньогрецької та івриту, і означає "прихильність" або "добра воля", пише 24 Канал. У християн покровителькою усіх Анн вважають матір Діви Марії.

Дивіться також 12 картинок-привітань з Великоднем 2023: найкраща добірка

Привітання з Днем ангела Анни у віршах

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела, Анно, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все – щоб була ти щаслива!

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!

***

Ганнусю хочу привітати,

Здоров’я, щастя побажати,

щоб мрії здійснились Твої,

А ще безхмарних, теплих днів!



Вітання з Днем ангела Анни / Фото Pixabay

Привітання з Днем ангела Анни у прозі

Вітаю тебе з днем Ангела, Анно! Бажаю, аби посмішка ніколи не покидала тебе і твоє янголятко завжди було поруч.

***

Ганно, в День Анни прийміть наші найщиріші привітання та побажання миру, добра, достатку і злагоди. Бажаємо Вам професійного зростання і особистого щастя! І миру нашій Україні!

***

У цей чудовий день хочу побажати виконання найзаповітніших мрій. Вірю, що ангел ніколи не залишить тебе, Анно, але піде попереду, щоб освітити шлях. Бажаю особистого щастя, успіхів у професійній діяльності, міцного здоров’я і вірних друзів поруч. Нехай все, що задумано збудеться, а що не збудеться, значить було не потрібно. Пам’ятай – ти маєш людей, які люблять і цінують тебе.

***

Анна, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів!

***

Анна, вітаємо з іменинами від щирого серця! Багато різних побажань Ми сказати тобі поспішаємо. Нехай тебе супроводжують щастя, радість і успіх, нехай любов не залишає, будь по життю краще за всіх, а янгол-охоронець тебе допомагає у всіх справах!