Ім'я Андрій прийшло до нас із Давньої Греції й означає воно "чоловік" та "хоробрий". Андрієві вистарчає цієї хоробрості і з нею він завжди знайде собі пригоди. Привітайте іменинника гарною картинкою-привітанням!
До слова Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
Картинки-привітання з днем Ангела Андрія 2021
Вітаю з іменинами Андрія 2021
День Ангела Андрія: картинки-привітання
Привітання з днем Ангела Андрія-2021
Іменини Андрія-2021: привітання
Вітаю з іменинами Андрія 2021!
З іменинами Андрія 2021!
З днем Ангела Андрія: листівки-привітання