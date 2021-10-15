Ім'я Андрій прийшло до нас із Давньої Греції й означає воно "чоловік" та "хоробрий". Андрієві вистарчає цієї хоробрості і з нею він завжди знайде собі пригоди. Привітайте іменинника гарною картинкою-привітанням!

До слова Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Картинки-привітання з днем Ангела Андрія 2021

Вітаю з іменинами Андрія 2021
Вітаю з іменинами Андрія 2021

День Ангела Андрія картинки привітання
День Ангела Андрія: картинки-привітання

Привітання з днем Ангела Андрія
Привітання з днем Ангела Андрія-2021

Іменини Андрія привітання
Іменини Андрія-2021: привітання

Вітаю з іменинами Андрія 2021
Вітаю з іменинами Андрія 2021​!

З іменинами Андрія 2021 листівки
З іменинами Андрія 2021!

З днем Ангела Андрія листівки привітання
З днем Ангела Андрія: листівки-привітання