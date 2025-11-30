24 Канал зібрав щирі привітання з Днем ангела Андрія у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним, друзям і знайомим, які 30 листопада відзначають іменини.

День ангела Андрія 2025: як привітати у прозі, віршах і картинках?

Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв'язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.

У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

З Днем ангела, Андрій!

Я хочу тобі сказати:

Будь сьогодні веселіше,

Треба свято створювати!

Привертай до себе успіх,

Нехай буде він з тобою завжди.

Роздавай усмішки й усміх,

І стане раптом доброю доля!

Побажаю тобі рай:

Мир в сім'ї, дохід в ділах,

Все що хочеш – відшукай,

Прямо в житті, а не в мріях!

В Андрія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

У цей особливий день я хочу привітати особливого Андрія, який робить цей світ кращим! Хай тобі завжди усміхається вдача, а життя підкидає лише позитивні миті. Нехай кожна сторінка твого життя сяє приємними спогадами!

Любий Андрію, вітаю тебе з Днем ангела! Хай щодня тобі бажають з щирого серця всього найкращого, а хмари не затуляють ніколи сонце на шляху до цілей. Зі святом, бережи себе та інших, а також залишайся таким же чудовим та сміливим!

Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Андрія іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось, лише одного!

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Андрія,

Прийми привітання!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.