24 Канал зібрав щирі привітання з Днем ангела Андрія у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть рідним, друзям і знайомим, які 30 листопада відзначають іменини.
Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на листопад 2025
День ангела Андрія 2025: як привітати у прозі, віршах і картинках?
Андрію, бажаю, щоб у твоїй долі розв'язався мішок із щастям, і кожен день воно сипалось величезними порціями на твій життєвий шлях. І хай радість і гордість від досягнутих цілей завжди перевищують витрачені для їх досягнення сили і засоби.
***
У День Андрія хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання та успіх.
Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
З Днем ангела, Андрій!
Я хочу тобі сказати:
Будь сьогодні веселіше,
Треба свято створювати!
Привертай до себе успіх,
Нехай буде він з тобою завжди.
Роздавай усмішки й усміх,
І стане раптом доброю доля!
Побажаю тобі рай:
Мир в сім'ї, дохід в ділах,
Все що хочеш – відшукай,
Прямо в житті, а не в мріях!
***
В Андрія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
У цей особливий день я хочу привітати особливого Андрія, який робить цей світ кращим! Хай тобі завжди усміхається вдача, а життя підкидає лише позитивні миті. Нехай кожна сторінка твого життя сяє приємними спогадами!
***
Любий Андрію, вітаю тебе з Днем ангела! Хай щодня тобі бажають з щирого серця всього найкращого, а хмари не затуляють ніколи сонце на шляху до цілей. Зі святом, бережи себе та інших, а також залишайся таким же чудовим та сміливим!
Привітання з Днем ангела Андрія 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Андрія іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось, лише одного!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Андрія,
Прийми привітання!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.