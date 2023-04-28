День ангела Анастасії 2023: чудові картинки-привітання зі святом для іменинниць

День ангела Анастасії святкують 28 квітня. Це ім'я з давньогрецької мови означає "воскресіння". Привітайте рідних і близьких з цим іменем чудовими листівками.

Покровителькою дівчат та жінок з іменем Анастасія є мучениця Анастасія Римська, яка загинула за свою віру у час переслідування християн. Тому володарки цього імені сміливі та мудрі, ставлять сім'ю у пріоритет, передає 24 Канал.

Дивіться також День ангела Антона 2023: зворушливі картинки-привітання для іменинників

Окрім 28 квітня, День ангела Анастасії за церковним календарем також святкують 4 січня, 23 березня, 28 травня, 1, 9 червня, 4 липня, 11, 12 листопада, 26 грудня.

Картинки-привітання для іменинниць



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото з пінтересту



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото facedobra



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото "Золоті слова"



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото "Улюблена"



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото ТСН



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото з пінтересту



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото "Рідна Україна"