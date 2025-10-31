24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 31 жовтня?

Анатолій – це ім'я має грецьке походження та означає "схід" або "східний".

Артем – ім'я, яке прийшло до нас зі Стародавньої Греції, та трактується як "присвячений Артеміді".

Василь – ім'я грецького походження, що перекладається як "цар".

Леонід – має давньогрецьке коріння та означає "подібний до лева".

Роман – має латинське походження та трактується як "римлянин".

Сергій – має давньоримське коріння та перекладається як "знатний".

Федір – виникло в Давній Греції та означає "подарований Богом".

Яків – має давньоєврейське походження та трактується як "той, хто йде по п'ятах".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Вітаю! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У цей особливий день я щиро вітаю тебе з Днем ангела і бажаю, щоб твій небесний заступник завжди освітлював твій шлях, даруючи надію та натхнення. Нехай твоє життя буде сповнене благодаті, радості та душевного спокою, а кожен день приносить нові щасливі моменти та позитивні враження. Бажаю тобі мудрості у всіх рішеннях, терпіння у випробуваннях та вдячності за кожну хвилину життя. Нехай Господь завжди оберігає тебе та твоїх рідних, даруючи мир, любов та злагоду вашій родині.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день – це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.