Апостол Андрій першим пішов за Христом й став першим, хто назвав його Спасителем. Майже усе своє життя святий провів у мандрівках. Він навідувався у далекі землі, щоб знайомити людей з Христом і проповідував їм Слово Боже. Одним із таких місць стали українські землі, куди апостол Андрій приніс християнство.

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День Ангела Андрія-2021: гарні картинки-привітання



Картинки з днем Ангела Андрія 2021

Привітання з днем Ангела Андрія 2021



Вітаю з іменинами Андрія 2021



З днем Ангела Андрія 2021!



День Андрія Первозваного 2021: картинки



Іменини Андрія 2021: листівки



Вітаю з днем Ангела Андрія 2021



З Днем Андрія Первозваного 2021



Листівки привітання з днем Ангела Андрія



Листівки з іменинами Андрія 2021