Апостол Андрій першим пішов за Христом й став першим, хто назвав його Спасителем. Майже усе своє життя святий провів у мандрівках. Він навідувався у далекі землі, щоб знайомити людей з Христом і проповідував їм Слово Боже. Одним із таких місць стали українські землі, куди апостол Андрій приніс християнство.

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День Ангела Андрія-2021: гарні картинки-привітання

Картинки з днем Ангела Андрія 2021
Картинки з днем Ангела Андрія 2021

Привітання з днем Ангела Андрія 2021Привітання з днем Ангела Андрія 2021

Вітаю з іменинами Андрія 2021
Вітаю з іменинами Андрія 2021

З днем Ангела Андрія 2021 картинки
З днем Ангела Андрія 2021!

День Андрія Первозваного 2021 картинки
День Андрія Первозваного 2021: картинки

Іменини Андрія 2021 листівки
Іменини Андрія 2021: листівки

Вітаю з днем Ангела Андрія 2021
Вітаю з днем Ангела Андрія 2021

З Днем Андрія Первозваного 2021
З Днем Андрія Первозваного 2021

Листівки привітання з днем Ангела Андрія
Листівки привітання з днем Ангела Андрія

Листівки з іменинами Андрія 2021
Листівки з іменинами Андрія 2021

Вітаю з днем Ангела Андрія
Вітаю з днем Ангела Андрія!