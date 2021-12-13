Апостол Андрій першим пішов за Христом й став першим, хто назвав його Спасителем. Майже усе своє життя святий провів у мандрівках. Він навідувався у далекі землі, щоб знайомити людей з Христом і проповідував їм Слово Боже. Одним із таких місць стали українські землі, куди апостол Андрій приніс християнство.
Читайте Українські віряни входять у Різдвяний піст 2021-2022: що не можна робити у цей період
День Ангела Андрія-2021: гарні картинки-привітання
Картинки з днем Ангела Андрія 2021
Привітання з днем Ангела Андрія 2021
Вітаю з іменинами Андрія 2021
З днем Ангела Андрія 2021!
День Андрія Первозваного 2021: картинки
Іменини Андрія 2021: листівки
Вітаю з днем Ангела Андрія 2021
З Днем Андрія Первозваного 2021
Листівки привітання з днем Ангела Андрія
Листівки з іменинами Андрія 2021
Вітаю з днем Ангела Андрія!