Апостол Андрей первым последовал за Христом и стал первым, кто назвал его Спасителем. Почти всю свою жизнь святой провел в путешествиях. Он наведывался в далекие земли, чтобы знакомить людей со Христом и проповедовал им Слово Божие. Одним из таких мест стали украинские земли, куда апостол Андрей принес христианство.

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День Ангела Андрея-2021: красивые картинки-поздравления

Картинки з днем Ангела Андрія 2021
Картинки с днем Ангела Андрея 2021

Привітання з днем Ангела Андрія 2021
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День Андрея Первозванного 2021: картинки

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Именины Андрея 2021: открытки

Вітаю з днем Ангела Андрія 2021
Поздравляю с днем Ангела Андрея 2021

З Днем Андрія Первозваного 2021
С Днем Андрея Первозванного 2021

Листівки привітання з днем Ангела Андрія
Открытки поздравления с днем Ангела Андрея

Листівки з іменинами Андрія 2021
Открытки с именинами Андрея 2021

Вітаю з днем Ангела Андрія
Поздравляю с днем Ангела Андрея!