Апостол Андрей первым последовал за Христом и стал первым, кто назвал его Спасителем. Почти всю свою жизнь святой провел в путешествиях. Он наведывался в далекие земли, чтобы знакомить людей со Христом и проповедовал им Слово Божие. Одним из таких мест стали украинские земли, куда апостол Андрей принес христианство.

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День Ангела Андрея-2021: красивые картинки-поздравления



Картинки с днем Ангела Андрея 2021



​Поздравления с днем Ангела Андрея 2021



Поздравляю с именинами Андрея 2021



С днем Ангела Андрея 2021!



День Андрея Первозванного 2021: картинки



Именины Андрея 2021: открытки



Поздравляю с днем Ангела Андрея 2021



С Днем Андрея Первозванного 2021



Открытки поздравления с днем Ангела Андрея



Открытки с именинами Андрея 2021