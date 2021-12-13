Апостол Андрей первым последовал за Христом и стал первым, кто назвал его Спасителем. Почти всю свою жизнь святой провел в путешествиях. Он наведывался в далекие земли, чтобы знакомить людей со Христом и проповедовал им Слово Божие. Одним из таких мест стали украинские земли, куда апостол Андрей принес христианство.
Читайте Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период
День Ангела Андрея-2021: красивые картинки-поздравления
Картинки с днем Ангела Андрея 2021
Поздравления с днем Ангела Андрея 2021
Поздравляю с именинами Андрея 2021
С днем Ангела Андрея 2021!
День Андрея Первозванного 2021: картинки
Именины Андрея 2021: открытки
Поздравляю с днем Ангела Андрея 2021
С Днем Андрея Первозванного 2021
Открытки поздравления с днем Ангела Андрея
Открытки с именинами Андрея 2021
Поздравляю с днем Ангела Андрея!