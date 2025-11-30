Крім того, воно нагадує нам, що світло віри здатне просяяти навіть у найтемніші часи, розповідає 24 Канал з посиланням на Андріївську церкву. Детальніше про значення Дня Андрія Первозванного – читайте далі в матеріалі.
Яка історія Дня Андрія Первозванного?
Розпочавши свій духовний шлях як учень Івана Предтечі, він згодом пішов за Сином Божим. Саме Андрій став першим з дванадцяти апостолів, кого Ісус покликав до служіння, за що й був названий Первозванним. За переказами, під час своїх мандрів святий дістався київських схилів і встановив хрест на місці, де століттями пізніше побудували Андріївську церкву.
Апостол невтомно проповідував християнство в різних землях, навертаючи язичників до істинної віри. Така діяльність розлютила імператора Нерона, який жорстоко переслідував християн і змушував їх вклонятися ідолам. За наказом правителя, Андрія схопили, кинули до в'язниці, а згодом – розіп'яли. Зазнаючи нелюдських тортур, святий не втратив сили духу й продовжував молитися до останнього подиху.
Що означає свято Андрія Первозванного?
Це свято насамперед про рішучість і довіру до Бога. Апостола називають "Первозванним" саме тому, що він першим відгукнувся на заклик Христа. Відтак для християн цей день є нагадуванням про те, як важливо вміти почути голос істини у своєму серці й без вагань піти за ним, навіть якщо цей шлях веде через випробування.
Що цікаво, Андрія Первозванного вважають основоположником Української Церкви та небесним покровителем України. Його пророцтво на київських пагорбах: "Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, буде місто велике і багато церков здвигне тут Бог", – сприймається як духовний фундамент нашої державності, зазначає ПЦУ.
Водночас у народі день Андрія Первозванного тісно переплівся з давніми обрядами "Калити" та молодіжними вечорницями. У цей час дівчата ворожать на свою долю та судженого, а хлопці розважаються.
Свято Андрія Первозванного / Фото Pinterest
Коли раніше святкували День Андрія Первозванного?
- У вересні 2023 року Православна Церква України та Українська Греко-Католицька церква перейшли на новоюліанський календар. У зв'язку з цим, дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад. Відтоді День Андрія Первозванного почали відзначати 30 листопада.
- Однак деякі віряни дотримуються старого стилю, тому святкуватимуть цей день, як і раніше, 13 грудня.