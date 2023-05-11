Де зберігати орхідею, щоб вона постійно цвіла: 6 найкращих місць в домі

Орхідея має свої особливі вимоги у догляді. І якщо їх не знати – то успішного росту квітки не буде. Потрібно знати, де зберігати орхідею, щоб вона постійно цвіла.

Всім відомо, що орхідея – доволі примхлива рослина у догляді. Без знання, як з нею поводитись, годі чекати на гарний розвиток квітки. 24 Канал підкаже, де зберігати орхідею, щоб вона постійно цвіла.

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Де тримати орхідею вдома

Для того, щоб орхідея відчувала себе комфортно й розквітала, важливо правильно вибрати місце для її розміщення в домі. Основні рекомендації щодо розміщення орхідеї такі:

На підвіконні. Орхідею можна зберігати на підвіконні, якщо на вікно падає достатня кількість світла, але не пряме сонячне проміння. Важливо, щоб горщик з орхідеєю не стояв на холодному склопакеті чи на металевій рамі вікна. Тому що це може викликати хвороби кореневої системи рослини.



Орхідея на підвіконні / Фото Лайфхак по-українськи

У спальні. Останнім часом все частіше й частіше орхідеї розміщують у спальні, досить часто біля ліжка. Але тут є важлива умова – хороша освітленість. Якщо поруч нема бра або лампи, то треба пошукати місце, де буде достатня кількість світла для нашої квітки.



Орхідея у спальні / Фото Amiel

Обираючи місце для орхідеї на кухні, треба враховувати розташування плити, тому що гаряча пара погано впливає на квітку. Найкращим варіантом буде квіткова стійка біля вікна, стіл чи холодильник.



Орхідея на кухні / Фото Радіо ТРЕК

Журнальний столик – хороший варіант для зберігання орхідеї. Має значення, щоб кімната, у якій він стоїть, гарно освітлювалась. Тому найкраще, щоб столик стояв ближче до вікна.



Орхідея на журнальному столику / Фото Gileya.Kherson

Ванна кімната – хороший варіант для зберігання орхідеї вдома, адже вони люблять вологість. Важливо, щоб на них потрапляло природне світло. Це може бути етажерка, стіл біля раковини, тумбочка.



Орхідея у ванній кімнаті / Фото Colodu.club

Дуже добре підійде для розміщення квітки вітальня. Квітка буде гарно рости й мати чудовий вигляд на будь-яких меблях. Можна поставити орхідею на спеціальну стійку, щоб була ближче до вікна.



Орхідея у вітальні / Фото Depositphotos