З окремих гарбузів готують соки та варення, тоді як інші залишають на тривале зберігання. В обох випадках важливо, аби овоч був свіжим і здоровим. Чи можна зберігати гарбузи в підвалі та в яких ще місцях – підкаже 24 Канал.

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Чи можна тримати гарбузи в підвалі

Оптимальний варіант для зберігання гарбузів – це темне, прохолодне та сухе приміщення. Оскільки у квартирі таких місць немає, то плоди кладуть в підвал чи комору. Такі умови їм підходять найбільше.

Не забуваємо підготувати приміщення для зберігання овочу. Необхідно обробити підвал чи комору однією з таких речовин, як сірчана шашка чи вапняна суміш з додаванням мідного купоросу. А тоді – добре просушити місце.

Позбудьтесь з підвалу чи комори минулого урожаю. Або використайте ці овочі та фрукти до страв. Консервації хай стоять на своїх місцях.

на своїх місцях. Коли починається зима, треба пильнувати, як змінюється температура в підвальному приміщенні. Коли нижче нуля, урожай треба замотати в солому або старі ковдри.

Поради щодо зберігання гарбузів

Гарбузи не можна зберігати просто на підлозі. Варто поставити їх на стелаж чи полицю, бо там тепліше та краще циркулює повітря.



Зберігання гарбузів на стелажах / Фото "Хелп Сервіс"

Можна не чекати холодів й одразу покласти на місце для зберігання плодів, сухий папір або солому. Овочі ставимо хвостиками догори з дистанцією 10 сантиметрів один від одного. Важливо, аби вони не доторкалися до стіни. Між самі гарбузи можете запхати солому.

Періодично спускайтесь в комору чи підвал та оглядайте плоди. Усі хворі та погані – викидайте, бо вони будуть заражати інші. Якщо ви помітили вологу на плодах, приміщення треба провітрити. Самі овочі витираємо насухо, бо інакше виникнуть темні плями, які призводять до гниття.