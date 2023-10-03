Як і де краще зберігати моркву: поради від бабусі

Морква, на перший погляд, простий овоч у догляді. Але насправді вона легко заражається хворобами. Тому для неї має значення грамотне зберігання.

Перед тим, як ставити моркву на зберігання, треба обрізати все бадилля та викинути всі пошкоджені плоди. Також рекомендується поділити овочі за розміром та в першу чергу, використовувати, дрібні плоди. А як і де зберігати моркву в домашніх умовах – знає 24 Канал.

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Підготовка приміщення до зберігання

Підвал або комора вважаються найкращими місцями для зберігання багатьох овочів в зимовий період. До них входить й морква. Перед тим, як поставити туди овочі, треба подивитись, чи немає там ґрунтових вод. Місце для зберігання моркви прибираємо та викидаємо погані плоди з минулих років. Знезаражують приміщення димом сірчаної шашки або гашеним вапном.



Гашене вапно / Фото "Ковалент"

Важливо, щоб у підвальному приміщенні вологість становила десь 90%, а температура була -2-+2. Також там має циркулювати повітря, але в міру, бо інакше деякі овочі будуть проростати.

У чому найкраще зберігати моркву

Для тримання моркви тривалий період знадобиться ящик, виготовлений з дерева або пластику. Внесіть туди десь 2 сантиметри піску. Також підійде тирса, лушпиння цибулі чи мох. Тільки один нюанс – матеріал має бути сухим й чистим. Покладіть морквини в місткість не насипом, а одна біля одної. Тоді зверху засипте бажаний наповнювач. І таким чином, чергуйте шари до самого верху.



Морква у ящику з піском / Фото "Дачний діапазон"

Чому саме тирса та лушпиння цибулі? Бо там містяться фітонциди – речовини, які пригнічують грибки та бактерії в овочах та не дають їм прорости.

Можна зберігати моркву на балконі, якщо не маєте підвалу чи льоху. Протримається кілька місяців, також у ящиках, наповнених тирсою чи лушпинням цибулі. Якщо буде мороз, то плоди треба обмотати щільною тканиною, ковдрою чи старою шубою.