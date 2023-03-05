У чудовій атмосфері з найріднішими: місця, де провести 8 березня у час війни

Війна вносить багато корективів у повсякденне життя українців. Тому цього року не має вихідного на 8 березня. Однак навіть в такий нелегкий час можна провести цей день в приємній атмосфері з рідними та близькими людьми.

24 Канал підготував декілька ідей місць, де можна святкувати 8 березня цього року.

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Місця, де провести 8 березня у час війни

Благодійний концерт

На 8 березня можна піти на благодійний концерти. Адже такі події не тільки наповнені гарною атмосферою, але й також роблять добру справу – збирають кошти на благодійність. Тому, якщо у вашому місці є така подія на Міжнародний жіночий день, то варто провести це свято саме там.

Крім того, можна і власноруч спробувати організувати подію для допомоги на ЗСУ. Це може бути як тематичний концерт, так і вечір поезії та музики.



На 8 березня можна відвідати благодійний концерт / Фото Canva

Театр та кінотеатр

На 8 березня можна піти в театр чи кінотеатр. Цікавий фільм або вистава допоможуть відпочити від роботи та провести гарно час. Варто завчасно переглянути афішу подій та придбати квиток на виставу чи фільм.



Кінотеатр – гарне місце, щоб піти туди на 8 березня / Фото Canva

Кав'ярні та ресторани

Якщо ви будете зайняті увесь день, тоді можна виділити трохи часу ввечері та нагадати собі про свято. Традиційним варіантом, де провести 8 березня під час війни є кав'ярні та ресторани. Оскільки в закладах харчування є гарна атмосфера для затишних посиденьок з рідними та близькими.



Гарно провести час з рідними можна в ресторані на 8 березня / Фото Canva

Вдома

Дуже простим, але водночас вдалим варіантом, де провести 8 березня є своє помешкання. Оскільки тут власноруч можна створити гарну атмосферу свята. Наприклад, прийняти ванну, приготувати смачну вечерю, увімкнути улюблений фільм та запалити свічки.



8 березня можна відсвяткувати вдома / Фото Pinterest