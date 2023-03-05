24 Канал подготовил несколько идей мест, где можно отмечать 8 марта этого года.

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Места, где провести 8 марта во время войны

Благотворительный концерт

На 8 марта можно пойти на благотворительные концерты. Ведь такие события не только наполнены хорошей атмосферой, но также делают доброе дело – собирают средства на благотворительность. Поэтому, если в вашем месте такое событие на Международный женский день, то стоит провести этот праздник именно там.

Кроме того, можно и попробовать организовать событие для помощи на ВСУ. Это может быть как тематический концерт, так и вечер поэзии и музыки.



На 8 марта можно посетить благотворительный концерт / Фото Canva

Театр и кинотеатр

8 марта можно пойти в театр или кинотеатр. Интересный фильм или спектакль помогут отдохнуть от работы и провести время. Следует заранее просмотреть афишу событий и приобрести билет на спектакль или фильм.



Кинотеатр – хорошее место, чтобы пойти туда на 8 марта / Фото Canva

Кофейни и рестораны

Если вы будете заняты весь день, то можно выделить немного времени вечером и напомнить себе о празднике. Традиционным вариантом, где провести 8 марта во время войны, являются кофейни и рестораны. Поскольку в заведениях питания есть хорошая атмосфера для уютных посиделок с родными и близкими.



Хорошо провести время с родными можно в ресторане на 8 марта / Фото Canva

Дома

Очень простым, но вместе с тем удачным вариантом, где провести 8 марта есть свое жилье. Поскольку здесь можно создать хорошую атмосферу праздника. К примеру, принять ванну, приготовить вкусный ужин, включить любимый фильм и зажечь свечи.



8 марта можно отпраздновать дома / Фото Pinterest