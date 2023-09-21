Зіпсуєте врожай: де не можна садити цибулю

Дедалі частіше городники садять озиму цибулю, аби отримати урожай вже навесні. Втім, далеко не всі знають, де не можна це робити.

Якщо хочете отримати хороший врожай, варто дотримуватися низки рекомендацій. Куди не можна садити цибулю, пише 24 Канал.

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Де не можна садити цибулю

Якщо кожного року на тому самому місці садити культури одного сімейства, земля сильно виснажиться. Окрім того, у ній будуть накопичуватися одні й ті ж патогени (грибки) та личинки шкідників (наприклад, цибулевої мухи). Через це врожайність знижуватиметься, а рослини хворітимуть.

Тож не варто садити цибулю після культур з родини цибулевих. Зокрема, до них належать:

цибуля-шалот;

цибуля-порей;

цибуля-батун;

цибуля багатоярусна (канадська, рогата);

часник.

Після чого не варто садити цибулю / iStock

Окрім того, досвічені городники не рекомендують садити цибулю біля квасолі та гороху. Найкращі сусіди для неї – помідори, броколі, шпинат, капуста, картопля, морква, салат, перець.