Нещодавно стало відомо, що принц Гаррі та Меган Маркл повернуться до Великої Британії, але не на Різдво. Сімейне свято подружжя вперше проведе окремо від королівської сім'ї.

Видання Vanity Fair проінформувало про те, де збираються святкувати Різдво подружжя Меган Маркл та принца Гаррі.

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Стало відомо, що пара не вирушатиме до Великої Британії. Натомість, вперше вони відсвяткують Різдво на батьківщині Меган Маркл та залишаться у своєму будинку в Каліфорнії. Експертка з питань королівської сім'ї Кейт Ніколл зазначає, що пара у захваті від такого рішення. Вони відвідають і Велику Британію, але через кілька днів після свята.

Після прибуття, Меган та Гаррі проведуть два тижня на самоізоляції. А на 11 січня заплановані судові засідання стосовно позову Меган Маркл на британський таблоїд Mail on Sunday.

Варто зазначити, що Різдво подружжя не святкували з королівською родиною і минулого року. Тоді принц Гаррі з Меган та сином Арчі, якому ще не було року, вирушили до Канади, де живе мама Меган Маркл.

Експертка зазначає, що ця новина засмутить королеву Єлизавету ІІ, яка хотіла побачити б правнука Арчі та принца Гаррі. Адже він пропустив святкування Різдва з бабусею лише одного разу у 2012 році, коли служив в Афганістані. Але через пандемію коронавірусу Гаррі не планує найближчими місяцями вирушати додому. За словами експертки, подружжя прибуде до Великої Британії між Різдвом та Новим роком.