Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию, но не на Рождество. Семейный праздник супруги впервые проведут отдельно от королевской семьи.

Издание Vanity Fair проинформировало о том, где собираются праздновать Рождество супруги Меган Маркл и принц Гарри.

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Стало известно, что пара не будет отправляться в Великобританию. Зато впервые они отпразднуют Рождество на родине Меган Маркл и останутся в своем доме в Калифорнии. Эксперт по вопросам королевской семьи Кейт Николл отмечает, что пара в восторге от такого решения. Они посетят и Великобританию, но через несколько дней после праздника.

По прибытии Меган и Гарри проведут две недели на самоизоляции. А на 11 января запланированы судебные заседания по иску Меган Маркл на британский таблоид Mail on Sunday.

Стоит отметить, что Рождество супруги не праздновали с королевской семьей и в прошлом году. Тогда принц Гарри с Меган и сыном Арчи, которому еще не было года, отправились в Канаду, где живет мама Меган Маркл.

Эксперт отмечает, что эта новость расстроит королеву Елизавету II, которая хотела увидеть правнука Арчи и принца Гарри. Ведь он пропустил празднование Рождества с бабушкой лишь однажды в 2012 году, когда служил в Афганистане. Но из-за пандемии коронавируса Гарри не планирует в ближайшие месяцы отправляться домой. По словам эксперта, супруги прибудут в Великобританию между Рождеством и Новым годом.