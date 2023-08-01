6 давніх жіночих українських імен, які зачаровують своїм звучанням

Що ми знаємо по давні українські імена? Вони – красиві, милозвучні, з цікавою історією. Дізнаймося, про які ж йдеться.

Деякі старовинні імена прийшли в Київську Русь з інших країн, а деякі – питомо українські (старослов'янські). Проте усі вони заслуговують на увагу. 24 Канал підготував перелік давніх українських імен, які потраплять у ваше серденько.

До теми 20 стародавніх слов'янських імен для дівчаток, від яких щемить душа

Давні українські імена

Параскевія — стародавнє жіноче ім'я. У церковній формі звучить як Параскева. Також кажуть Парасковія, Параска. Виникло від грецького слова παρασκευή, що означає "очікування". Є й інші трактування "переддень суботнього свята", "п'ятниця".

Пелагія – незвичне ім'я, яке перейшло в Київську Русь з Давньої Греції. Утворилось від жіночого імені Пелагіо, основою якого є чоловіче Пелагіос. Інша версія полягає у тому, що ім'я взяли від грецької богині кохання Афродіти, яку по-іншому звали Пелагіос.

Радослава або Родослава має слов'янське коріння. Це ім'я, яке складається з 2 основ: "радіти слав" або "радити (сприяти) славі". У цьому імені можуть бути різні наголоси: РадОслав і РадослАв.

Роксана має різні варіанти походження. За першим – ім'я сформувалось у східних народів Ірану від кореня "рахш" зі значенням "світло" і "сяйво". Джерелом є ім'я Рошанак, яке трактують як "світанок". А от друга версія свідчить, що Роксана прийшло до нас із Персії й означає "голова".

Рута – давнє ім'я з єврейським корінням, що значить "подруга" або "рудувата". Існує така думка, що Рута походить від однойменної лікарської рослини з корисними властивостями.

Ім'я Світлана походить від слов'ян, основою якого є 2 слова: "світло" та "лан". У Київській Русі воно означало "земля". Тобто, переклад такий: "Світло Землі". Інше трактування походження – ім'я походить від слова "світла" для того, аби описати зовнішність. Це може бути як "світловолоса", так і "світла, чиста душа".