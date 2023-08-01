Некоторые старинные имена пришли в Киевскую Русь из других стран, а некоторые – украинские (старославянские). Однако все они заслуживают внимания. 24 Канал подготовил перечень древних украинских имен, которые попадут в ваше сердце.

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Древние украинские имена

Параскевия – древнее женское имя. В церковной форме звучит как Параскева. Также говорят Прасковья, Прасковья. Возникло от греческого слова παρασκευή, что означает "ожидание". Есть и другие трактовки "канун субботнего праздника" , "пятница" .

Пелагия – необычное имя, перешедшее в Киевскую Русь из Древней Греции. Образовалось от женского имени Пелагио, основой которого является мужское Пелагиос. Другая версия состоит в том, что имя взяли от греческой богини любви Афродиты, которую по-другому звали Пелагиосом.

Радослава или Родослав имеет славянские корни. Это имя, состоящее из 2 основ: "радоваться славе" или "советовать (способствовать) славе". В этом имени могут быть разные ударения: Радослав и РадослАв.

Роксана имеет разные варианты происхождения. По первому – имя сформировалось у восточных народов Ирана от корня "рахш" со значением "свет" и "сияние". Источником является имя Рошанак, которое трактуют как рассвет. А вот вторая версия свидетельствует, что Роксана пришла к нам из Персии и означает "голова".

Рута – древнее имя с еврейскими корнями, что значит "подруга" или "рыжеватая". Существует такое мнение, что Рута происходит от одноименного лекарственного растения с полезными свойствами.

Имя Светлана происходит от славян, основой которого являются 2 слова: "свет" и "лан". В Киевской Руси оно означало "земля". То есть, перевод такой: "Свет Земли". Другая трактовка происхождения – имя происходит от слова "света" для того, чтобы описать внешность. Это может быть как "светловолосая", так и "светлая, чистая душа".