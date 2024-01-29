13 рідкісних українських прізвищ, які дуже кумедно звучать

Багато українських прізвищ прийшли до нас з давніх часів. Деякі, наприклад, з'явилися у період козацтва. Зокрема, вони пов'язані з військовим побутом, зброєю та назвами козацької військової старшини.

Також існують прізвища, які утворилися через певні особливості зовнішності людини: колір волосся, ластовиння, бороду, вуса. Сьогодні пропонуємо вам добірку рідкісних українських прізвищ, які досить кумедно звучать. Один із варіантів точно викличе усмішку.

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Добірка рідкісних українських прізвищ

Лиходід – власниками цього прізвища є 864 людини. Однак воно все одно вважається рідкісним. Найбільш популярне у Таврії – це історична назвати Криму.

Вихопень – більшість українців, які мають таке прізвище, живуть на Галичині. Зокрема, їх налічується 694.

Прихід – є 75 носіїв цього прізвища, які також мешкають на території Галичини.

Псяр – одне із найрідкісніших прізвищ. Адже його мають лише 4 українці, які живуть на Слобожанщині. Це Харківська область, а також частина Сумської, Луганської та Донецької.

Безмозкий – таке прізвище носять 10 українців, які мешкають на Придніпров'ї (Запорізька та Дніпропетровська області)

Заваликут – двоє носіїв цього прізвища живуть у Києві.

Перелік кумедних українських прізвищ / Фото Pixabay

Лизун – це прізвище також поширене на Придніпров'ї. Зокрема, його мають 949 людей.

Загубипалець – люди, які мають таке прізвище, живуть на території Криму. Це 31 українець.

Пізнюк – 58 власників цього прізвища живуть на Галичині.

Куропась – одне із найрідкісніших прізвищ, бо його мають лише 38 українців, які також живуть на території Галичини.

Кривоглавий – 6 осіб, які носять таке прізвище, мешкають на Галичині.

Пірникоза – таке прізвище мають 13 людей, більшість з яких живуть на Поділлі (це території Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Одеської, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської та Київської областей.

Секретний – це прізвище носять всього декілька українців, які мешкають на Придніпров'ї.