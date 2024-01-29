Также существуют фамилии, которые образовались из-за определенных особенностей внешности человека: цвета волос, веснушок, бороды, усов. Сегодня предлагаем вам подборку редких украинских фамилий, которые довольно смешно звучат. Один из вариантов точно вызовет улыбку.

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Подборка редких украинских фамилий

Лиходід – владельцами этой фамилии являются 864 человека. Однако оно все равно считается редким. Наиболее популярно в Таврии– это историческое название Крыма.

Вихопень – большинство украинцев, которые имеют такую фамилию, живут в Галиции. В частности, их насчитывается 694.

Прихід – есть 75 носителей этой фамилии, которые также проживают на территории Галиции.

Псяр – одна из самых редких фамилий. Ведь ее имеют только 4 украинца, живущих на Слобожанщине. Это Харьковская область, а также часть Сумской, Луганской и Донецкой.

Безмозкий – такую фамилию носят 10 украинцев, проживающих на Приднепровье (Запорожская и Днепропетровская области)

Заваликут – два носителя этой фамилии живут в Киеве.

Список забавных украинских фамилий / Фото Pixabay

Лизун – эта фамилия также распространена на Приднепровье. В частности, ее имеют 949 человек.

Загубипалець – люди, которые имеют такую фамилию, живут на территории Крыма. Это 31 украинец.

Пізнюк – 58 владельцев этой фамилии живут в Галиции.

Куропась – одна из самых редких фамилий, потому что его имеют только 38 украинцев, которые также проживают на территории Галиции.

Кривоглавий – 6 человек, которые носят такую фамилию, живут в Галиции.

Пірникоза – такую фамилию имеют 13 человек, большинство из которых живут на Подолье (это территории Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Одесской, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Киевской областей.

Секретний – эту фамилию носят всего несколько украинцев, проживающих на Приднепровье.