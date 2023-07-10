6 давніх чоловічих імен українського походження

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, кожен зрозумів наскільки сильно він любить все своє, рідне. Це мотивує більше досліджувати культуру та історію.

Українська культура – неймовірно багата та насичена цікавими звичаями, традиціями та віруваннями. Мають у ній місце й красиві імена національного походження. Познайомтесь із переліком давніх українських імен для чоловіків.

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Старі чоловічі українські імена

Радим – ім'я шанованого прабатька радимичів – голови польського племені. Радим був братом В'ятка – родоначальника в'ятичів. Ім'я означає "радість миру" або "сприяти миру".

Хранимир – популярне ім'я, яке походить від слов'ян. Має значення "береже мир", "миролюбний".

Сокіл – рідкісне українське ім'я, що означає "той, хто будить", "той, хто пробуджує".

Щастислав – давнє чоловіче ім'я зі значенням "обдарований щастям".

Чудород – незвичне ім'я. Його можна трактувати так: "той, що приносить радість", "той, що приносить диво".

Цвітан – красиво звучить та походить від слова "цвіт", "квітнути". Раніше так називали тих хлопчиків, які народились у квітні (цвітні).