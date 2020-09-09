Співачка і актриса Даша Астаф'єва отримала нову роль в кіно. Цього разу запальна брюнетка постане у комедійному серіалі "СидорЕнки-СидОренки". Перші кадри з Дашою Астаф'євою вже з'явились у мережі.

Новий сезон "СидорЕнки-СидОренки"

Як повідомляє ТСН, прем'єра нових епізодів відбудеться вже у жовтні 2020 року. Автори стрічки переконують, що на глядачів чекають нові пригоди головних героїв та поява у кадрі нових персонажів. Зокрема, у 2 сезоні "СидорЕнки-СидОренки" можна буде побачити розкішну Дашу Астаф'єву.

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Яку роль отримала знаменита українка, наразі невідомо. Однак Даша Астаф'єва зізналась, що вона буде пікантною.

"У нас на майданчику дуже гарна компанія зібралась. Актори одне одному допомагали, режисер був уважним до деталей, адже для нього важливий якісний результат роботи. Зізнаюся, мене дещо захопили емоції. Я хвилювалася і часто повторювала текст. Проте впевнена, що робота вийшла вдалою. Роль у мене, як завжди, яскрава, навіть з пікантними моментами. Але розкривати всі подробиці не буду. Дочекайтеся прем’єри", – поділилась Даша Астаф'єва.

На перших кадрах актриса і співачка постала у розкішній чорній сукні на одне плече. Даша Астаф'єва доповнила образ макіяжем з акцентом на червоні губи і стильними окулярами. Відтак вже видно, що героїня артистки буде гламурною.

Даша Астаф'єва зіграє у серіалі / Фото ТСН



Зйомки "СидорЕнки-СидОренки" / Фото ТСН

Що відомо про серіал

Перші серії телепроєкту "СидорЕнки-СидОренки" вийшли на екран у жовтні 2019 року. Відтоді автори серіалу готували 2 сезон, який буде ще вибуховішим.

За сюжетом, багатії Сидоренки 16 років виховують сина і несподівано дізнається, що їхню дитину випадково переплутали з тезкою. Відрізняє прізвища двох кардинально різних родин тільки наголос, тому й не дивно, що у шпиталі сталась помилка. Дізнавшись про це, сім'ї Сидоренків намагаються подружитись, що обертається курйозами для усіх головних героїв.

У 2 сезоні Роман і Володя починають навчання в університеті. Водночас Олександр Сидоренко думає, як знов розбагатіти. Втілити бізнес-ідею мріють і Леся з Олею, але через розбіжність у поглядах це дається складно. Відтак на глядачів чекатиме багато пригод, пов'язаних не тільки з новоспеченими студентами, але й бізнесменами-початківцями.

Головні ролі у серіалі "СидорЕнки-СидОренки" отримали:

Дмитро Суржиков

Олеся Власова

Валерій Швець

Ксенія Вертинська

Лев Сомов

Євген Шекера

Петро Ніньовський

Поліна Василина

Вікторія Левчено

Теміко Чічінадзе

Мирослава Філіпович



Новий сезон "СидорЕнки-СидОренки" / Фото ТСН