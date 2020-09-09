Певица и актриса Даша Астафьева получила новую роль в кино. В этот раз жгучая брюнетка предстанет в комедийном сериале "СидорЕнки-СидОренки". Первые кадры с Дашей Астафьевой уже появились в сети.

Новый сезон "СидорЕнки-СидОренки"

Как сообщает ТСН, премьера новых эпизодов состоится уже в октябре 2020 года. Авторы ленты уверяют, что зрителей ждут новые приключения главных героев и появление в кадре новых персонажей. В частности, во 2 сезоне "СидорЕнки-СидОренки" можно будет увидеть роскошную Дашу Астафьеву.

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Какую роль получила знаменитая украинка, пока неизвестно. Однако Даша Астафьева призналась, что она будет пикантной.

"У нас на площадке очень хорошая компания собралась. Актеры друг другу помогали, режиссер был внимательным к деталям, ведь для него важен качественный результат работы. Признаюсь, меня несколько захватили эмоции. Я волновалась и часто повторяла текст. Однако уверена, что работа вышла удачной. Роль у меня, как всегда, яркая, даже с пикантными моментами. Но раскрывать все подробности не буду. Дождитесь премьеры", – поделилась Даша Астафьева.

На первых кадрах актриса и певица предстала в роскошном черном платье на одно плечо. Даша Астафьева дополнила образ макияжем с акцентом на красные губы и стильными очками. Поэтому уже видно, что героиня артистки будет гламурной.

Даша Астафьева сыграет в сериале / Фото ТСН



Съемки"СидорЕнки-СидОренки" / Фото ТСН

Что известно о сериале

Первые серии телепроекта "СидорЕнки-СидОренки" вышли на экран в октябре 2019 года. С тех пор авторы сериала готовили 2 сезон, который будет еще взрывнее.

По сюжету, богачи Сидоренко 16 лет воспитывают сына и неожиданно узнает, что их ребенка случайно перепутали с тезкой. Отличает фамилии двух кардинально разных семей только в ударение, поэтому и не удивительно, что в госпитале произошла ошибка. Узнав об этом, семьи Сидоренко пытаются подружиться, что оборачивается курьезами для всех главных героев.

Во 2 сезоне Роман и Володя начинают обучение в университете. В то же время Александр Сидоренко думает, как вновь разбогатеть. Воплотить бизнес-идею мечтают и Леся с Олей, но из-за расхождения во взглядах это дается сложно. Поэтому зрителей ждет много приключений, связанных не только с новоиспеченными студентами, но и начинающими бизнесменами.

Главные роли в сериале "СидорЕнки-СидОренки" получили:

Дмитрий Суржиков

Олеся Власова

Валерий Швец

Ксения Вертинская

Лев Сомов

Евгений Шекера

Петр Ниневский

Полина Василиса

Виктория Левчено

Темико Чичинадзе

Мирослава Филиппович



Новый сезон "СидорЕнки-СидОренки" / Фото ТСН