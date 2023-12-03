Я – закохана, – Даша Астаф'єва зізналась, що зараз відбувається в її особистому житті
Джерело:"Наодинці"
Українська співачка Даша Астаф'єва розповіла про своє особисте життя. Вона зізналась, чи перебуває зараз у стосунках.
Переважно жінка неохоче розповідає про деталі свого особистого життя. Одного разу зірка обмовилась, що старша за свого коханого.
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Даша Астаф'єва розповіла, що відбувається в її особистому житті
Співачка та акторка поділилась, що зараз вона має хлопця, з яким перебуває в щасливих взаєминах. Однак, вона не захотіла говорити щось детально. Лише зазначила, що бажає кожній людині відчити справжнє кохання.
Чесно, не хочу заглиблюватися в особисті стосунки. У мене зараз таке правило, що про особисте я не хочу говорити. Хочу вам сказати, що у мене все добре, що я – закохана, щаслива і радію всьому досвіду. Впевнена, що це єдине, що мене тримає, допомагає жити та знаходити сенси. Бажаю кожній людині, яка відчуває себе самотньо, вірити в те, що є справжня любов,
– зізналась вона.
Даша зізналась, що раніше остерігалась працювати над одним проєктом разом із бойфрендом. Але потім співачка переконалась, що спілтна справа лише об'єднує. Відомо, що знаменитість разом з хлопцем створила книжковий застосунок UnderBooks, в якому можна прочитати твори української літератури.
Я завжди боялася працювати разом або разом залучатися в якісь процеси. Мені здавалося, що люди з окремих галактик, вони більше знаходять спільну мову. Як виявилося, ні,
– ствердила жінка.
Що відомо про особисте життя Даші Астаф'євої
- У жовтні минулого року Даша Астаф'єва пішла від нареченого, з яким зустрічалася 5 років. Однак вже в квітні співачка повідомила, що під час великої війни знайшла нове кохання. За словами Даші, хлопець допоміг їй вийти з депресивних станів.
- У листопаді вона вперше опублікувала фото з коханим. Це була провокативна світлина з ліжка, де артистка показала свою ногу та ногу обранця. Доповнила знімок жартівливим підписом: "Треба подивитися. Бо під ковдрою та й під ковдрою".
- У лютому Даша зізналась, що кохання дуже допомагає їй триматися під час війни. Вона зазначила, що ці стосунки стали сенсом її життя та можливістю продовжувати діяти. Коханий, як каже Астаф'єва, у всьому її підтримує.
- У серпні стало відомо, що зірка створила застосунок, де можна послухати українські книги. З'ясувалося що з цією ідеєю їй допомагав коханий, оскільки він працює ІТ.