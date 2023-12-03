Переважно жінка неохоче розповідає про деталі свого особистого життя. Одного разу зірка обмовилась, що старша за свого коханого.

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Даша Астаф'єва розповіла, що відбувається в її особистому житті

Співачка та акторка поділилась, що зараз вона має хлопця, з яким перебуває в щасливих взаєминах. Однак, вона не захотіла говорити щось детально. Лише зазначила, що бажає кожній людині відчити справжнє кохання.

Чесно, не хочу заглиблюватися в особисті стосунки. У мене зараз таке правило, що про особисте я не хочу говорити. Хочу вам сказати, що у мене все добре, що я – закохана, щаслива і радію всьому досвіду. Впевнена, що це єдине, що мене тримає, допомагає жити та знаходити сенси. Бажаю кожній людині, яка відчуває себе самотньо, вірити в те, що є справжня любов,

– зізналась вона.

Даша зізналась, що раніше остерігалась працювати над одним проєктом разом із бойфрендом. Але потім співачка переконалась, що спілтна справа лише об'єднує. Відомо, що знаменитість разом з хлопцем створила книжковий застосунок UnderBooks, в якому можна прочитати твори української літератури.

Я завжди боялася працювати разом або разом залучатися в якісь процеси. Мені здавалося, що люди з окремих галактик, вони більше знаходять спільну мову. Як виявилося, ні,

– ствердила жінка.

Що відомо про особисте життя Даші Астаф'євої