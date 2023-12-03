В основном женщина неохотно рассказывает о деталях своей личной жизни. Однажды звезда оговорилась, что старше своего любимого.
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Даша Астафьева рассказала, что происходит в ее личной жизни
Певица и актриса поделилась, что сейчас у нее парень, с которым находится в счастливых взаимоотношениях. Однако она не захотела говорить что-либо подробно. Только отметила, что желает каждому человеку ощутить настоящую любовь.
Честно, не хочу вникать в личные отношения. У меня сейчас такое правило, что о личном я не хочу говорить. Хочу вам сказать, что у меня все хорошо, что я – влюблена, счастлива и радуюсь всему опыту. Уверена, что это единственное, что держит меня, помогает жить и находить смыслы. Желаю каждому человеку, который чувствует себя одиноко, верить в то, что существует настоящая любовь,
– призналась она.
Даша призналась, что раньше опасалась работать над одним проектом вместе с бойфрендом. Но потом певица убедилась, что союзное дело только объединяет. Известно, что знаменитость вместе с парнем создала книжное приложение UnderBooks, в котором можно прочесть произведения украинской литературы.
Я всегда боялась работать вместе или вместе вовлекаться в какие-нибудь процессы. Мне казалось, что люди из отдельных галактик, они больше находят общий язык. Как оказалось, нет,
– подтвердила женщина.
Что известно о личной жизни Даши Астафьевой
- В октябре прошлого года Даша Астафьева ушла от жениха, с которым встречалась 5 лет. Однако уже в апреле певица сообщила, что во время великой войны обрела новую любовь. По словам Даши, парень помог ей выйти из депрессивных состояний.
- В ноябре она впервые опубликовала фото с любимым. Это была провокативная фотография с кровати, где артистка показала свою ногу и ногу избранника. Дополнила снимок шутливой подписью: "Надо посмотреть. Потому что под одеялом и под одеялом".
- В феврале Даша призналась, что любовь очень помогает ей держаться во время войны. Она отметила, что эти отношения стали смыслом жизни и возможностью продолжать действовать. Возлюбленный, как говорит Астафьева, во всем ее поддерживает.
- В августе стало известно, что звезда создала приложение где можно послушать украинские книги. Выяснилось, что с этой идеей ей помогал любимый, поскольку он работает ИТ.