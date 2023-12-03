В основном женщина неохотно рассказывает о деталях своей личной жизни. Однажды звезда оговорилась, что старше своего любимого.

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Даша Астафьева рассказала, что происходит в ее личной жизни

Певица и актриса поделилась, что сейчас у нее парень, с которым находится в счастливых взаимоотношениях. Однако она не захотела говорить что-либо подробно. Только отметила, что желает каждому человеку ощутить настоящую любовь.

Честно, не хочу вникать в личные отношения. У меня сейчас такое правило, что о личном я не хочу говорить. Хочу вам сказать, что у меня все хорошо, что я – влюблена, счастлива и радуюсь всему опыту. Уверена, что это единственное, что держит меня, помогает жить и находить смыслы. Желаю каждому человеку, который чувствует себя одиноко, верить в то, что существует настоящая любовь,

– призналась она.

Даша призналась, что раньше опасалась работать над одним проектом вместе с бойфрендом. Но потом певица убедилась, что союзное дело только объединяет. Известно, что знаменитость вместе с парнем создала книжное приложение UnderBooks, в котором можно прочесть произведения украинской литературы.

Я всегда боялась работать вместе или вместе вовлекаться в какие-нибудь процессы. Мне казалось, что люди из отдельных галактик, они больше находят общий язык. Как оказалось, нет,

– подтвердила женщина.

Что известно о личной жизни Даши Астафьевой