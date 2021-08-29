Dakha Brakha і "Дударик": на LvivMozArt відбувся проєкт "Ковчег Україна: Музика"

У Львові продовжується фестиваль класичної музики LvivMozArt. 28 серпня відбулась презентація проєкту "Ковчег Україна: Музика". Різноманіттям української музики потішили відомі гурти та знаменита диригентка Оксана Линів.

П'ятий міжнародний фестиваль LvivMozArt продовжує підкорювати шанувальників класичної музики. 28 серпня пройшов третій день фестивалю, на якому відбувся масштабний концерт-закриття. У ньому прозвучала музика проєкту "Ковчег Україна: Музика".

Цікаво Ноти знайшли через 200 років: у Львові виконали унікальний твір Моцарта

Проєкт "Ковчег Україна: Музика" на LvivMozArt

Унікальна програма пройшла під керівництвом диригентки Оксани Линів. Відвідувачі фестивалю мали змогу почути 10 століть української музики – архаїчні пісні та давні духовні напіви, шедеври українського бароко, музику класиків і сучасних композиторів.

Концерт поєднав у собі безліч композицій, але зробив їх цікавими для сучасного слухача. Окрім наповненості та піднесеності емоційно, слухачі довідалися про музичну спадщину України.

"Ціле своє свідоме життя я думала, як бракує нам, щоб мистецтво стало нашим брендом, який буде промовляти поза нами у світі. І ось з цією метою ми створили "Ковчег". Вірю у велику роль цього проєкт для успіху культурної дипломатії України", – наголосила Оксана Линів.

У концерті взяли участь відомі українські гурти, хори й солісти:

Dakha Brakha,

"Хорея Козацька",

Доменіка Чекун,

Оксана Нікітюк,

Уляна Горбачевська,

Роман Трохимук,

Молодіжний симфонічний оркестр України під батутою Оксани Линів,

Національна чоловіча капела "Дударик".

Креативною продюсеркою та ініціаторкою проєкту стала Ярина Винницька: "Цей проєкт народився з болю, страху та великої любові. Страху за те, що ми втрачаємо себе, втрачаємо свій унікальний мікрокосмос... Ми досі не знаємо себе справжніх – і тому себе не любимо. Бо ж як можна любити те, чого не знаєш…".

Тож ми хочемо, щоб українці перевідкрили для себе власну країну – а це як заглянути у стару скриню зі скарбами. Щоб заглянули всередину себе самих, розглянули там все уважно – і закохались... у самих себе,

– підкреслила Ярина Винницька.

"Ковчег Україна: Музика" на LvivMozArt / Фото з фейсбуку фестивалю

Фестиваль LvivMozArt: що відомо