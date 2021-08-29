Пятый международный фестиваль LvivMozArt продолжает покорять поклонников классической музыки. 28 августа прошел третий день фестиваля, на котором состоялся масштабный концерт-закрытие. В нем прозвучала музыка проекта "Ковчег Украина: Музыка".

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Проект "Ковчег Украина: Музыка" на LvivMozArt

Уникальная программа прошла под руководством дирижера Оксаны Лынив. Посетители фестиваля имели возможность услышать 10 веков украинской музыки – архаичные песни и старинные духовные напевы, шедевры украинского барокко, музыку классиков и современных композиторов.

Концерт соединил в себе множество композиций, но сделал их интересными для современного слушателя. Кроме наполненности и приподнятости эмоционально, слушатели узнали о музыкальном наследии Украины.

"Всю свою сознательную жизнь я думала, как не хватает нам, чтобы искусство стало нашим брендом, который будет проговаривать вне нас в мире. И вот с этой целью мы создали "Ковчег". Верю в великую роль этого проекта для успеха культурной дипломатии Украины", – подчеркнула Оксана Лынив.

В концерте приняли участие известные украинские группы, хоры и солисты:

Dakha Brakha,

"Хорея Козацька",

Доменика Чекун,

Оксана Никитюк,

Ульяна Горбачевская,

Роман Трохимук,

Молодежный симфонический оркестр Украины под батутой Оксаны Лынив,

Национальная мужская капелла "Дударик".

Креативным продюсером и инициатором проекта стала Ярина Винницкая: "Этот проект родился из боли, страха и большой любви. Страха за то, что мы теряем себя, теряем свой уникальный микрокосмос... Мы до сих пор не знаем себя настоящих – и потому себя не любим. Ведь как можно любить то, чего не знаешь...".

Поэтому мы хотим, чтобы украинцы открыли для себя собственную страну – а это как заглянуть в старый сундук с сокровищами. Чтобы заглянули внутрь себя самих, рассмотрели там все внимательно – и влюбились… в самих себя,

– подчеркнула Ярина Винницкая.

"Ковчег Украина: Музыка" на LvivMozArt / Фото из Фейсбука фестиваля

Фестиваль LvivMozArt: что известно