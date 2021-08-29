П'ятий міжнародний фестиваль LvivMozArt продовжує підкорювати шанувальників класичної музики. 28 серпня пройшов третій день фестивалю, на якому відбувся масштабний концерт-закриття. У ньому прозвучала музика проєкту "Ковчег Україна: Музика".

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Проєкт "Ковчег Україна: Музика" на LvivMozArt

Унікальна програма пройшла під керівництвом диригентки Оксани Линів. Відвідувачі фестивалю мали змогу почути 10 століть української музики – архаїчні пісні та давні духовні напіви, шедеври українського бароко, музику класиків і сучасних композиторів.

Концерт поєднав у собі безліч композицій, але зробив їх цікавими для сучасного слухача. Окрім наповненості та піднесеності емоційно, слухачі довідалися про музичну спадщину України.

"Ціле своє свідоме життя я думала, як бракує нам, щоб мистецтво стало нашим брендом, який буде промовляти поза нами у світі. І ось з цією метою ми створили "Ковчег". Вірю у велику роль цього проєкт для успіху культурної дипломатії України", – наголосила Оксана Линів.

У концерті взяли участь відомі українські гурти, хори й солісти:

  • Dakha Brakha,
  • "Хорея Козацька",
  • Доменіка Чекун,
  • Оксана Нікітюк,
  • Уляна Горбачевська,
  • Роман Трохимук,
  • Молодіжний симфонічний оркестр України під батутою Оксани Линів,
  • Національна чоловіча капела "Дударик".

Креативною продюсеркою та ініціаторкою проєкту стала Ярина Винницька: "Цей проєкт народився з болю, страху та великої любові. Страху за те, що ми втрачаємо себе, втрачаємо свій унікальний мікрокосмос... Ми досі не знаємо себе справжніх – і тому себе не любимо. Бо ж як можна любити те, чого не знаєш…".

Тож ми хочемо, щоб українці перевідкрили для себе власну країну – а це як заглянути у стару скриню зі скарбами. Щоб заглянули всередину себе самих, розглянули там все уважно – і закохались... у самих себе,
– підкреслила Ярина Винницька.

"Ковчег Україна: Музика" на LvivMozArt / Фото з фейсбуку фестивалю

Фестиваль LvivMozArt: що відомо

  • У 2021 році п'ятий міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt присвятили святкуванню 230-го ювілею з народження Франца Ксавера Моцарта.
  • Видатний композитор, піаніст та диригент на довгий час пов'язав своє життя та діяльність зі Львовом.
  • Темою фестивалю стали рефлексії класики в сучасності, де гості зможуть відчувати синтез мистецтв, поєднання академічної музики та інноваційних технологій.