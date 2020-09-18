Мабуть, всі кіномани і меломани знають творчість гурту "ДахаБраха", адже ці музиканти створюють унікальні етномелодії, що звучать у фільмах. Тепер же про самих артистів вирішили зняти документальну стрічку.

Як передає 24 канал, документальний фільм "ДахаБраха. Шлях" став одним із найбільш очікуваних українських проєктів цього жанру. А все тому, що тисячі прихильників колективу зможуть побачити чимало цікавих фактів про музикантів та побувати за лаштунками їхніх концертів.

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Екранізувати історію про сучасний український гурт взялась Анна Корж. Саме вона вирішила у документальній стрічці показати колектив, який робить величезний внесок в українську культуру, популяризує культурний код та етніку упродовж 15 років. І це "ДахаБраха" робить не тільки в Україні, але й за кордоном: музика гурту звучить у популярних фільмах і серіалах.

Музика – унікальна мова, яку розуміють на будь-яких континентах, особливо якщо це пісні, що передаються з вуст в уста крізь час, зберігаючи генокод нації. В мотивах, що співають матусі та бабусі своїм дітям та онукам, зберігається історія, яку важливо зафіксувати, – розповіла Анна Корж.

Упродовж 2 років знімальна команда проїхала з гуртом майже 40 тисяч кілометрів, побувала у 15 містах і 4 країнах, зокрема Бразилії, США, Франції. Однак через пандемію коронавірусу концерти, як і зйомки, довелось зупинити. Тепер же створення стрічки відновили, а автори документального фільму сподіваються на підтримку Держкіно.

"В планах на майбутнє – дозняти синхрони з героями в локаціях чотирьох мальовничих ландшафтів України та відео-портрети музикантів, поїхати разом з "ДахаБраха" в фольклорну експедицію та відзняти документальні сцени з їх життя поза музикою. На старті проєкту нам допоміг УКФ, завдяки якому ми змогли зафіксувати гастрольне життя гурту та їх міжнародний успіх. Залишилось відзняти частину в Україні та зайнятись пост-продакшеном. Сподіваємось на підтримку в цьому Держкіно", – додала Анна Корж.

Очікується, що повнометражний фільм "ДахаБраха. Шлях" вийде на екран у 2022 році. Наразі у мережі презентували тизер до фільму.

Дивіться тизер до фільму "ДахаБраха. Шлях": відео