Видимо, все киноманы и меломаны знают творчество группы "ДахаБраха", ведь эти музыканты создают уникальную этно-музыку, звучащую в фильмах. Теперь же о самих артистах решили снять документальную ленту.

Как передает 24 канал, документальный фильм "ДахаБраха. Путь" стал одним из самых ожидаемых украинских проектов этого жанра. А все потому, что тысячи поклонников коллектива смогут увидеть немало интересных фактов о музыкантах и побывать за кулисами их концертов.

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Экранизировать историю о современной украинской группе взялась Анна Корж. Именно она решила в документальной ленте показать коллектив, который вносит огромный вклад в украинскую культуру, популяризирует культурный код и этнику на протяжении 15 лет. И это "ДахаБраха" делает не только в Украине, но и за рубежом: музыка группы звучит в популярных фильмах и сериалах.

Музыка – уникальный язык, который понимают на любых континентах, особенно если это песни, которые передаются из уст в уста сквозь время, сохраняя генокод нации. В мотивах, что поют мамы и бабушки своим детям и внукам, сохраняется история, которую важно зафиксировать,

– рассказала Анна Корж.

В течение 2 лет съемочная команда проехала с группой почти 40 тысяч километров, побывала в 15 городах и 4 странах, в том числе Бразилии, США, Франции. Однако из-за пандемии коронавируса – концерты, как и съемки пришлось остановить. Теперь же создание ленты возобновили, а авторы документального фильма надеются на поддержку Госкино.

"В планах на будущее – доснять синхроны с героями в локациях четырех живописных ландшафтов Украины и видео-портреты музыкантов, поехать вместе с "ДахаБраха" в фольклорную экспедицию и отснять документальные сцены из их жизни вне музыки. На старте проекта нам помог УКФ, благодаря которому мы смогли зафиксировать гастрольную жизнь группы и их международный успех. Осталось отснять часть в Украине и заняться пост-продакшеном. Надеемся на поддержку в этом Госкино", – добавила Анна Корж.

Ожидается, что полнометражный фильм "ДахаБраха. Путь" выйдет на экран в 2022 году. Сейчас в сети презентовали тизер к фильму.

Смотрите тизер к фильму "ДахаБраха. Путь": видео