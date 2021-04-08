У Чорнобильській зоні "ожив" мурал на ЧАЕС і заговорив аудіогід

Джерело:24 канал
У Зоні відчуження спеціально для українських журналістів відбулася презентація Chornobyl App – першого офіційного мобільного додатку Чорнобиля.
Представники масмедіа безпосередньо на місці змогли випробувати, як працює Chornobyl App на локаціях у зоні відчудження – на ЧАЕС, у Прип’яті, на колишньому військовому об’єкті Чорнобиль-2 "Дуга".
Зверніть увагу! Мандруй Україною: дивіться захопливе відео про Чорнобиль, яке надихне вас на подорож
Так виглядає мобільний додаток Chornobyl APP / Скриншот з додатку
Це відео, наприклад, яскраво демонструє, як "оживає" мурал, намальований на машинній залі Чорнобильської АЕС, та розповідає історію будівництва станції.
Ми почали створювати додаток десь два роки тому – тоді це був прототип, який ми показали у США на Burning Man. Коли повернулися в Україну, зрозуміли, що є сенс зробити повноцінний мобільний застосунок. Зараз у ньому десь 150 матеріалів – це така собі Вікіпедія про Чорнобиль у кишені,
– розповів Валерій Коршунов, один із авторів мобільного застосунка Chornobyl App.
Чоловік додав, що у ньому є аудіо-гіди, панорами 360, 3D-моделі, елементи доповненої реальності. Це розширяє досвід туристів, які їдуть у Чорнобиль, а також тих, хто через вікові обмеження чи карантин не має можливості потрапити сюди.
Мурал на ЧАЕС / Фото Анатолія Яворського, 24 канал
Унікальна перевага додатку – якісні AR-технології, або доповнена реальність, яка дозволяє кожному "оживити" історію Чорнобиля.
Відомі пам'ятки Зони відчуження – "Колесо огляду" чи "Дуга", можна встановити та роздивитись просто у себе вдома. Для цього команда додатку провела оцифрування 10-ти унікальних об’єктів та локацій Зони і здійснила 40 годин роботи лазерними сканерами.
Цією функцією розробники подарували діджитал-життя пам'яткам, які переживають суттєві природні руйнування, а користувачам надали безпечний та безкоштовний доступ до найпопулярніших туристичних точок Зони відчуження.
Валерій Коршунов демонструє роботу додатку / Фото Chornobyl APP
Безперечно Chornobyl App стане в нагоді і для тих, хто відвідує Чорнобиль з екскурсією і для діджитал-мандрівників.
Додаток виконує функцію віртуального гіда, що розширює досвід перебування у Зоні відчуження, надаючи більше інформації про оточення завдяки:
Усі ці функції активуються при проходженні маршруту та роблять подорож неймовірно цікавою. До уваги мандрівників представлено 7 маршрутів та 44 локацій, кожна з яких заслуговує окремої уваги і має унікальну історію. Інформація розміщена двома мовами – українською та англійською, тому будь-хто зможе скористатися цією функцією та сформувати власний досвід відвідування Чорнобилю.
Палац культури "Енергетик" у Прип'яті / Фото Анатолія Яворського, 24 канал
У додатку Chornobyl App зібрана вичерпна інформація по історії трагедії, розсекречені документи КДБ, карти забруднення, новини про сучасний стан Зони відчуження, її наукові та культурні проєкти, а також спростування поширених фейків.
Неймовірно! У Чорнобильській зоні живуть коні Пржевальського: фото
Парк атракціонів у Прип'яті / Фото Анатолія Яворського, 24 канал
До 35-х роковин у додатку відбудуться значні оновлення – на його базі буде створена інтерактивна виставка, в унікальному "антиковідному" форматі, що до 26 квітня відбудеться у 15-ти країнах світу. Лише за допомогою Chornobyl App та роздрукованих постерів люди з усього світу зможуть відвідати Чорнобиль віртуально, та познайомитись з його сучасним та минулим.
Ця виставка стане частиною глобальної програми до 35-х роковин аварії на ЧАЕС, що була презентована на сайті Chornobyl35.com разом з їх новою унікальною айдентикою.