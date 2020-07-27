Пиріг з чорницею – це ідеальний десерт як влітку, так і взимку. Рецепт приготування пирога доволі простий, а з начинкою ви можете сміливо експериментувати! Як приготувати пиріг з чорниць та як прикрасити десерт – далі в матеріалі.

Рецепт пирога з чорницею дуже універсальний – влітку ви можете використовувати свіжі ягоди, а взимку – заморожені або варення. До того ж, в якості начинки ви можете обрати й інші ягоди, наприклад, малину, вишню тощо, інформує 24 канал.

Читайте також Варення з аґрусу: легкий покроковий рецепт

Рецепт пирога з чорницею



Рецепт приготування пирога з чорницею

Інгредієнти:

- 2 яйця;

- 200 г вершкового масла;

- 1 стакан сметани;

- 3/4 склянки цукру (коричневого);

- 3-3,5 склянки борошна.



Для начинки:

- 1,5 склянки ягід (ожини, чорниці, малини – за вашим бажанням);

- 5 ст. л. цукру;

- 2 ст. л. крохмалю;

- цукрова пудра.

Рецепт приготування пирога з чорницею:

1. Цукор розітріть з яйцями і маслом, додайте сметану і ретельно вимішайте. Потім всипте порціями стільки борошна, щоб вийшло м'яке еластичне тісто. Розділіть його на дві частини: більшу (2/3) і меншу (1/3).

2. Більшу частину тіста розкачайте і викладіть на деко з бортиками. Поверх викладіть ягоди рівним шаром, посипте їх коричневим цукром і крохмалем. Ягоди попередньо добре помийте та обсушіть на паперовому рушнику. Якщо ви використовуєте заморожені ягоди, то залишіть їх розморожуватися при кімнатній температурі, а потім злийте сік.

Читайте також Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти

3. З тіста, що лишиться, потрібно зробити верхню частину пирога. Найпопулярніший, це так звані "грати". Виглядає дуже апетитно! Для такого оздоблення розкачайте тісто та наріжте його на однакові довгі смужки. Викладіть полоси поверх вашого пирога.

4. Поставте пиріг в духовку і випікайте при 180°С 30-40 хв. Перед подачею повністю остудіть, розріжте і посипте цукровою пудрою.

Рецепт пирога з чорницею і сиром



Рецепт приготування пирога з чорницею і сиром

Інгредієнти:

- 500 г листкового бездріжджового тіста;

- 200 г чорниці;

- 200 г домашнього сиру;

- 2 ст.л. цукру ;

- 0,5 ч.л. ваніліну;

- 1 яйце.

​1. У глибокій посудині змішайте яйце, сир, чорницю, цукор і ванілін. Ретельно все перемішайте.

​2. Попередньо розморозьте листкове тісто протягом години. Розкачайте тісто до тієї форми, в якій будете випікати пиріг. Зверніть увагу, при випіканні тісто зменшується, тому треба розкачати його вдвічі більшим від передбаченого розміру випічки.

​3. Обсипте борошном форму і викладіть в неї тісто, підвертаючи краї.

​4. На тісто викладіть начинку та ставте в духовку на 180°С на 1 годину.

​5. Після випікання пирогу треба дати охолонути 30 хвилин, тоді можна подавати до столу.

Як оздобити пиріг з чорницею

Звісно, варіантів оздоблення існує просто безліч. Пропонуємо кілька варіантів – техніка виготовлення у всіх одна. Розкачуєте тісто і вирізаєте з них ті фігурки, які вам потрібні. Головне, щоб елементи не були занадто дрібними, адже при випіканні вони деформуються.

Читайте також Як правильно варити кукурудзу: корисні поради



Пиріг з чорницею: оздоблення зірочками



Пиріг з чорницею: оздоблення зірочками



Пиріг з чорницею: оздоблення крихтами



Пиріг з чорницею: оздоблення крихтами



Пиріг з чорницею: оздоблення за трафаретом